Adatvédelmi törvényt sérthet a nemzeti konzultációs ívek begyűjtése

Adatvédelmi törvénybe ütközhet és aggályokat vet fel Szél Bernadett és Hadházy Ákos nemzeti konzultációs ív begyűjtési akciója.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: kizárólag anonim ívek adhatók le, ha bármilyen adatot tartalmaznak, az törvénysértő. A feladó megjelölésével egyértelművé válik az ív tulajdonosa és elveszti anonimitását. Felmerülhet, hogy a konzultációs ívek begyűjtése csak ürügy az adatbázis építésére.

„Arra kérünk Titeket, hogy a nemzeti konzultációnak nevezett gátlástalan propagandaanyagot nekünk küldjétek el az alábbi címre: Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA), 1401 Budapest, Pf. 152.” – írták közösségi oldalukon Szél Bernadett és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselők. Hétfőtől ellepték az országot azok a kihelyezett standok, ahol leadhatók a kormány által kiadott kérdőívek. A meghirdetett akció viszont az adatvédelmi törvény tükrében aggályos.

A nemzeti konzultációs ív nem tartalmazhat sem személyes adatot, sem utalást arra, hogy kihez tartozik. Az adatvédelmi törvény szerint csak az anonim ívek gyűjthetők be, amennyiben bármilyen személyes adatot tartalmaznak, akkor az adatkezelési szabályzat alapján kell eljárni – mondta a Magyar Nemzetnek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke.

Külön felhívta a figyelmet arra: senki se adjon ki személyes adatot, vagy győződjön meg róla, hogy rendelkezésre áll adatvédelmi tájékoztató, amelyben a törvényesség betartása mellett meg van határozva, milyen célból gyűjtik be a személyes adatokat. Nyilván postai úton szabályosan ez csak úgy lehetséges, ha a feladó rovata üres marad. A feladó megjelölésével ugyanis egyértelművé válik az ív tulajdonosa és elveszíti anonimitását. Péterfalvi Attila azt is megemlítette, hogy Hadházy Ákos ellen egy korábbi adatvédelmi vizsgálat is zajlik még.

A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány alapítója nem más, mint Hadházy Ákos, és az ő címére is van bejegyezve. Az országgyűlési képviselő az alapítványt egyértelműen politikai célokra használja, ilyen a közmédia támadása, legújabban pedig a nemzeti konzultációs ívek begyűjtése. Mindemellett ide várja azokat az adományokat, amelyek a politikai munkásságát segítik, mint a Facebook-hirdetések finanszírozása, szóróanyagok vagy újságok kiadása.

A független képviselők arról egyik felhívásukban sem adtak tájékoztatást, hogy mihez kezdenek a postán beérkezett személyes adatokkal. Felmerülhet, hogy a nemzeti konzultációs ívek begyűjtése nem más, mint adatbázis-építés, listázva a nem kormánypárti, de aktív szavazókat – írja a lap.