Az MTI beszámolója szerint Novák Katalin elmondta: az ösztöndíjprogramnak köszönhetően jelenleg 12 ezer diák tanul Magyarországon a világ minden tájáról.

A mostani megállapodással pedig lehetőség nyílik arra, hogy Magyarország az elkövetkező három évben tanzániai hallgatóknak is tudjon ösztöndíjat biztosítani.

Samia Suluhu Hassan tanzániai elnök kiemelte: a megállapodás keretében magyar diákok is elnyerhetik tanzániai egyetemek ösztöndíjait.

A köztársasági elnök szerint a tanzániai elnökkel folytatott megbeszélés témája volt egyebek mellett az orosz–ukrán háború, megvitattak migrációs és demográfiai kérdéseket és megállapodtak a gazdasági kapcsolatok erősítéséről is.

Novák Katalin kiemelte, hogy személyében első alkalommal jár magyar köztársasági elnök Tanzániában. Mint mondta, a cél megérteni a tanzániai emberek mentalitását, életmódját, kapcsolataink pedig a kölcsönös tiszteleten alapulnak.

Szólt a Magyarország közelében zajló orosz–ukrán háborúról, amelynek következményeként kétmillió menekültet fogadott be hazánk. Hozzátette, hogy Ukrajna területén, Kárpátalján is élnek magyarok és a háborúban is veszítették életüket magyar emberek.