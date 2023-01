Az Amnesty Internationalnak (AI) nemcsak a magyar központja, hanem a nemzetközi titkársága is több ízben vétett a szervezet alapértékei ellen – derült ki a Howlett Brown tanácsadó cég által végzett fókuszcsoportos vizsgálat eredményeiből, amelyet George Floyd halála és az abból kibontakozó Black Lives Matter mozgalom kapcsán rendeltek meg. A szervezet nemzetközi vezetői ugyanis úgy vélték, hogy a rasszizmus „bele van kódolva” az Amnesty szervezeti modelljébe. Mindez azért is fontos fejlemény, mert néhány nappal korábban a Soros György érdekeltségébe tartozó AI magyarországi szervezetét nemi diszkriminációval vádolták meg. Az ügy pikantériája, hogy az Amnesty kétes ügyeit a szintén Soroshoz köthető openDemocracy nevű portál leplezte le - számol be róla a Magyar Nemzet.

Ezek után derült ki, hogy az emberi jogi szervezet magyarországi irodájának öt korábbi munkavállalója szenvedett el diszkriminációt és bántalmazást.

A sajtóban 2020-ig nem közölt, 46 oldalas belső jelentés szerint a londoni iroda vezetői faji alapon is diszkriminálták a munkatársaikat. A szervezetben a fehér privilégiumok kultúrája dominált, a fekete bőrű munkatársak képességeit rendszeresen megkérdőjelezték, a kisebbségi etnikumhoz tartozó munkatársak pedig úgy érezték, hogy a projektek során elnyomják és háttérbe szorítják őket.

A dolgozók állítása szerint a vezető beosztású munkatársak rasszista hangnemben, „az n betűs szót” (néger) használva beszéltek velük, a kollégákat pedig túl érzékenynek bélyegezték, ha panasszal éltek.

