Róna Péter, a baloldal legutóbbi köztársaságielnök-jelöltje nem futamodik meg, ha a magyar emberek pénztárcájában kell turkálni. Július elején az ATV által készített interjúban többek között arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány és az orosz - ukrán háború (szerinte) semmilyen hatással nincs az inflációra (valójában leginkább az elhibázott brüsszeli szankciók okozzák az inflációt), majd hosszasan szidta a kormányt csak azért, mert nehéz időkben nem az út szélén hagyták az embereket, ahogyan a baloldal tette korábban, hanem 13. havi nyugdíjat adtak az időseknek, fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozóknak, a családok pedig visszakapták a személyi jövedelemadójuk egy részét.

Róna nyilvánvalóvá tette: ha ő hozná a döntéseket, akkor 9 helyett 15 százalékra emelné valamennyi hazai cég adóját, valamint bevezetné a progresszív személyi jövedelemadót, ami összességében azt jelentené, hogy a legalacsonyabb jövedelmű emberek is 20 százalékos szja-t fizetnének, ami brutális terhet róna rájuk.

A napokban pedig Róna a Heti TV-ben arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést teljesen el kell törölni, a piaci árakat pedig a lakosságra szabadítani. A baloldal legutóbbi köztársaságielnök-jelöltje kijelentette: "ez a rezsicsökkentési formulamodell, amit a kormány magáévá tett, az a rossz modell", mert szerinte a nemzetgazdaság legfőbb feladata, hogy az emberek spóroljanak.

Róna az ársapka ellen is felszólalt, mivel szerinte a piachoz kell alkalmazkodni, mindenkinek kevesebbet kell fogyasztania nem csak gázból és áramból, hanem benzinből is. Vagyis ő szeretné eldönteni a magyar emberek helyett, hogy miként éljenek, arról nem is beszélve, hogy sokak nem tudnak munkába menni, gyermekeiket az iskolába vinni, vagy éppen munkájukat ellátni, ha nem tankolnak.

Azonban abban semmi meglepő nincs, hogy a baloldal az emberekkel fizettetné meg a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók árát. Márki-Zay Péter, a baloldal bukott minisztereinök-jelöltje a teljes kampányidőszak alatt felháborítóbbnál felháborítóbb kijelentéseket tett, de már 2020 őszén arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés egy ostobaság.

2022-ben pedig már arról beszélt, hogy "az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni". Vagyis gyakorlatilag kijelentette, hogy ha a baloldal hatalomra kerülne, akkor az egyik első intézkedés a rezsicsökkentés eltörlése, és a piaci árak elszabadítása lenne. Ezt Márki-Zay még egyértelműbbé tette, amikor kijelentette, hogy

a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnénk fönntartani.

Gyurcsány-jelöltje attól sem riadt vissza, ha a magyarokat kellett szidalmazni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a teljes baloldalt képviselve kijelentette, hogy a rezsicsökkentés népbutítás, vagyis, hogy a magyarok hülyék, valamint azt is, hogy aki a rezsicsökkentést támogatja, az sötétben tartott, trágyával etetett gomba.

Főnöke, Gyurcsány Ferenc is gyakran támadta a rezsicsökkentést az elmúlt években, sőt már 2014-ben az Origónak adott interjújában arról beszélt, hogy "április végén adott lesz egy ár, a kérdés az lesz, tovább lehet-e vinni a rezsicsökkentést. Erről kell megállapodnunk majd, ha kormányra kerülve alaposan megvizsgáltuk a helyzetet". Vagyis ő is burkoltan arra célzott, hogy ha megválasztották volna őket, akkor azonnal eltörölték volna a számukra nemkívánatos intézkedést.

A választási kampányt követően sem hagyta abba az uszítást. Kijelentette például, hogy

a rezsicsökkentés kérdése, ez így tarthatatlanná válik, és egyre inkább tarthatatlanabbá fog válni, ahogy késlekednek az európai uniós pénzek.

A rezsicsökkentés szidalmazásába gyorsan bekapcsolódott Gyurcsány Ferenc ifjúsági tagozata, a Momentum Mozgalom is. Képviselőjük Tompa Márton szerint ugyanis a rezsicsökkentés mellőz minden piaci logikát és "rezsicsökkentés helyett mi évi 100 000 lakás energetikai korszerűsítését tűztük ki célul."

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)