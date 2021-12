Nem ez az első eset, hogy Márki-Zay Péter sértegeti a választókat, a jobboldali szavazókat, hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője – írja az Origo.

Ahogy arról korábban beszámoltak, Márki-Zay Péter egy fórumon az illegális bevándorlás ellenzőit és a rezsicsökkentés támogatóit, sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz hasonlította.

A politológus emlékeztetett:

Márki-Zay korábban leostobázta azokat a szavazókat, akik támogatják a rezsicsökkentést, de a Békemenet résztvevőit is sértegette, amikor azt mondta, hogy jórészük azt sem tudta, hol van.

– A baloldali miniszterelnök-jelölt egyre furcsábbakat beszél, sokszor igen zavaros a kommunikációja – tette hozzá Deák Dániel. Kifejtette, az elmúlt napokban is többször nyilatkozott zavarosan a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay elmúlt egy hónapja mindezek fényében egy ámokfutásnak nevezhető,

aminek hatására jelentősen bezuhant a támogatottsága és romlottak a baloldal választási esélyei, jegyezte meg a politológus. Kiemelte, nem csak a támogatottsága esik, de nem képes egyben tartani a kampányt sem, amiről még a Momentum frissen megválasztott elnöke, Donáth Anna is meglepő nyíltsággal beszélt a napokban. Elárulta, hogy még semmi üzenet nincsen megfogalmazva a választási kampányra, miközben négy hónap múlva itt a parlamenti voksolás. Azt is elárulta, hogy Márki-Zay az elmúlt egy hónapban semmi érdemi lépést nem tett ezen a téren, csak furcsaságokat beszélt, tette hozzá Deák Dániel.

A politológus úgy véli, hogy a baloldali miniszterelnök-jelölt gyakorlatilag politikai öngyilkosságot követ el azzal, hogy

sértegeti a választókat és hogy olyan témákban, amelyben a kormány álláspontját körülbelül az emberek 70 százaléka támogatja, szembemegy a többség akaratával.

Ilyen ügy a bevándorlás és a rezsicsökkentés is, részletezte Deák Dániel, amelyben Márki-Zay olyan álláspontot képvisel, amelyet nem csak a jobboldali szavazók utasítanak el, de még az ellenzéki szimpatizánsok jelentős része is. Hasonlóan komoly stratégiai hiba volt a benzinárcsökkentés támadása is, amelyet a felmérések szerint az emberek 80 százaléka támogat.

Szemmel láthatóan Márki-Zay nem váltotta be a baloldalon korábban hozzá fűzött reményeket, nem csak a jobboldali szavazókat nem tudja megszólítani ezzel a kommunikációval, de a bizonytalanokról és az ellenzéki szavazók egy jelentős részéről is lemondhat, összegzett a politológus, hozzátéve, hogy ha ez így megy tovább, nem lenne meglepő, ha a Kutyapárt parlamenti párt lenne, hiszen jobb híján a kormánykritikus szavazók inkább a viccpártot választják az egyre furcsábbakat beszélő Márki-Zay helyett.

Borítókép: Márki-Zay Péter középen 2021. október 23-án