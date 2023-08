Szijjártó Péter: a konzulok ezen a héten is mindenben segítik a mérkőzésekre érkező magyar szurkolókat

„Újabb hét, újabb Konferencia Liga meccsek” – fogalmazott a miniszterközösségi oldalán, hozzátéve, hogy konzuljaink ezen a héten is mindenben segítik a mérkőzésekre érkező magyar szurkolókat.

Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy Bécsben 21 órakor az Allianz Stadionban a Rapid Wiennel kezdett a DVSC.

„Négy konzul kolléga már érkezéskor a határátkelőnél és a vasútállomáson segíti a helyszínre érkező magyar szurkolókat és természetesen a stadionban is jelen lesznek a meccs teljes időtartama alatt. Szükség esetén a +36 30 120 9151-es telefonszámon kérhető konzuli segítség.”

Az FTC 19 óra 30 perckor játszott a Hamrun Spartansszal a máltai National Stadiumban. „Három követségi kollégánk itt is a magyar szurkolók rendelkezésére áll a +356-2124-4310-es ügyeleti telefonszámon” – írta Szijjártó Péter.