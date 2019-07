Szállodaként üzemelhet tovább az észak-komáromi Aranyhordó

Az eddig kávéházként működő Aranyhordó a közeljövőben szállodaként fogadhatja vendégeit, egy dunaszerdahelyi társaság befektetésének köszönhetően.

Szállodaként funkcionál tovább az Aranyhordó, amelyet egy dunaszerdahelyi részvénytársaság vásárolt meg – olvasható a város honlapján. Az Aranyhordó, a sokak által Lehárnak ismert épület 2017-ben a Selye egyetem és Észak-Komárom közötti ingatlancserével került a város tulajdonába. A város szerette volna, hogy valaki felújítsa, és jó célt szolgáljon a patinás épület.

A városi hivatal nyilvános kereskedelmi versenyt hirdetett meg az épület megvételére. A megszabott minimális kikiáltási ár 559 ezer euró volt. Egy ajánlat érkezett 564 ezer eurós (körülbelül 183 millió forint) vételárral egy dunaszerdahelyi társaságtól, amely szálloda kialakítását tervezi beruházásként az épületben.

– A befolyó összeg egy részét a történelmi épületeink felújítására szeretnénk visszaforgatni, még idén elindul a Tiszti pavilon első homlokzatának felújítása és a Zichy palota első tetőszerkezete, és a belső udvar homlokzata is megújul – mondta Keszegh Béla polgármester. – Ezzel a lépéssel a Lehár is újra régi fényébe kerülhet. A szállodakapacitás növekedése is meghatározó, egyik fontos része a turizmus fejlesztésének.

Az egykori Grand Kávéház a Lehár utca sarkán 1898 és 1901 között épült. 1938 után itt székelt a Gazdasági Grémium, a földszinten pedig az Aranyhordó elnevezésű kávéház működött.