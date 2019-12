Teljesen megújítja a tatabányai szülészetet az új főorvos

Új főorvos került a tatabányai Szent Borbála Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának élére. Dr. Bardóczy Zsolt főorvost 25 év tapasztalat birtokában nevezték ki osztályvezetőnek. Célja egy családközpontú szülészet és egy modern nőgyógyászat létrehozása.

Szemléletváltást és a természetes szülések számának növekedését várja a Szent Borbála Kórház vezetősége a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály új vezetőjétől, aki Dr. Molnár Mihály főorvostól vette át az osztályt.

– Azt gondolom, egy nagyon jól szervezett, jó adottságú osztályt sikerült átvennem – szögezte le már a beszélgetés elején az új osztályvezető, aki szerint szemléletváltást várnak tőle.

– Műtétekben az elmúlt években volt egy generáció­váltás. Ezt a kórház vezetősége felismerte, és azt szeretnék, hogy a nőgyógyászat a sebészettel együtt dolgozva laparoszkópos és endoszkópos műtéteket végezzen – magyarázta a főorvos, aki szerint ha a szükséges infrastruktúra és a szakértelem megvan, a nőgyógyászati műtéteknek a 90 százalékát el lehet végezni ezeknek a technikáknak az alkalmazásával.

– Például, míg régen a miómaeltávolítás sokszor a méh eltávolításával is járt, most a mai eszközök segítségével tökéletesen el lehet távolítani anélkül, hogy felvágnák a beteg hasát. Akár egy 16 centis miómát is el tudunk távolítani csupán két darab egycentis, és két darab félcentis vágáson keresztül. Ráadásul másnap haza tudom engedni a beteget – árulta el Dr. Bardóczy Zsolt, aki hozzátette: ezzel a módszerrel rengeteg meddő nőn tudnak majd segíteni a tatabányai kórházban is. A főorvos azt ígérte, hogy a szülészeten is hatalmas változások lesznek.

– Úgy tudom, hogy a regisztrált terhességek fele nem a mi körzetünkben szül. Azt reméljük, hogy ha látják, hogy tiszta szívvel adjuk nekik meg az ellátást, itt maradnak nálunk. Ezért a terv, hogy a szülészeti részleg még nyitottabb és családközpontúbb legyen, miközben fenntartjuk azokat a régi szabályokat, amik a fertőzésmegelőzésekre és egyéb veszélyekre vonatkoznak. Többek között a szülőszobát is át fogjuk alakítani. Rendes vajúdókáddal, alternatív lehetőségekkel találkozhatnak már idén a nálunk szülő kismamák – sorolta a változásokat az osztályvezető, aki szerint nagyon fontos, hogy a szülőket már a terhesség alatt segítsék felkészíteni a családdá válásra.

– Ha valaki most lemegy a terhesambulanciára, csillogó szemű, lelkes, fiatal orvosok, rezidensek várják két idősebb, tapasztalt orvossal együtt. Arra, hogy kedvesen meghallgasson, segítsen, támogasson, egy fiatal doktornál nincsen jobb. Számukra ez még nagy dolog, hogy végre foglalkozhatnak betegekkel. Azt remélem, hogy így több figyelmet, több odaadást és frissebb tudást fognak kapni a kismamák. Emellett lesz egy 6-7 előadásból álló felkészítés, ami tematikai sorban megy. Illetve egyéb témákban, mint például az alternatív szülési módok, aromaterápia, szülési pozíciók, vagy akár a babák hordozása, külön fórumokat szeretnénk szervezni – mondta a főorvos, aki a császármetszések számán is szeretne változtatni. Ugyanis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő statisztikája szerint a Szent Borbála Kórház élen jár a császármetszések számában. A babák 60 százaléka jön így a világra, míg csupán 40 százalékuk születik meg természetesen. Az osztályvezető szeretné megfordítani ezt az arányt.

– Az elmúlt 15 évben ha az első baba „faros” volt, akkor az orvosok legtöbbje a császármetszést választotta. Ez most változni fog. A napokban megyünk a rezidenseinkkel az egyetemi klinikára, ahol egy hatórás előadáson lesz szó arról, hogy a faros babák hogyan tudnak természetes módon megszületni. Az egyik előadó reményeim szerint hamarosan a mi osztályunkon fog dolgozni. Ráadásul komoly statisztikák támasztják alá azt, hogy az első császármetszés után – természetesen figyelembe véve az operáció körülményeit – akár 16 hónappal már nyugodtan szülhet természetes módon a kismama. Ezek a változások remélhetőleg leviszik a császármetszések számát 40 százalékra – bizakodik a főorvos.

A gyermekágyas részlegen is változások lesznek. Az elképzelés szerint az összes szoba úgynevezett „rooming-in” , rendszerben működne, vagyis mind babás szoba lesz. Itt a szülők a nap 24 órájában együtt lehetnek újszülöttjükkel. Ha pedig elfáradtak, pihenni szeretnének, a csecsemőápolók segítenek, ha kell elviszik a babát pár órára. A 24 órás együttlét lehetővé teszi az igény szerinti, gyakori szoptatást már a szüléstől kezdve.

A főorvos szakmai múltja

1986–1992 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, szülészet-nőgyógyászati szakvizsga, 1997. Gyermeknőgyógyászat szakvizsga, 2001. Angol szakmaival bővített középfok 1990. PhD tudományos fokozat, 2016.

Munkahelyek-szakmai tapasztalat: 1990–2001: SOTE I. sz. Szülészeti és nőgyógyászati Klinika tinédzser- és gyermeknőgyógyászati ambulanciavezető, speciális fogamzásgátlási ambulanciavezető. 2002–2010: Szent Imre Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály. 2004–2018: Medimom Egészségügyi Központ orvosigazgató. 2010–2016: Róbert Károly magánkórház. 2016–2017: Fejér Megyei Szent György Kórház szülőszoba-vezető főorvos. 2017–2019: Péterfy Sándor utcai Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztály műtőrészlegvezető főorvos.