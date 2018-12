Dániából jön a legnépszerűbb fenyő

A fenyőfaárusok többsége már december eleje óta kinn fagyoskodik árujával a placcon. Ám a forgalom csak most kezd élénkülni a fenyők iránt.

Tatabányán, az óvárosi üzletsorral szemben – ez idő tájt – már évek óta árusítanak „karácsonyfákat”. A parkoló melletti terület most is roskadozik a tűlevelűektől. Három fenyőféle szerepel a kínálaton. A szobában a legjobb illatot „eregető” luc-, az ezüst- és a Nordmann. A választékot a földlabdás fenyők színezik tovább.

Amikor megérkezünk a kereskedőkhöz, éppen egy fiatalember mustrálgatja a fákat, de annyit azért elárul, hogy ez lesz az első élő fenyőjük. Végül egy ezüstfenyőre esik a választása, amelyhez talpat is kér.

Az eladó, Füredi János dunaalmási, kilenc éve foglalkozik fenyők árusításával.

– A fák egy része Zalából érkezik – mondja. – A nagyobb Nordmann-fenyőket viszont Dániából importálják a kereskedők. Ez a fajta a legdrágább, de egyben a legkedveltebb is. Úgy vesszük észre, hogy most kezd élénkülni a kereslet. Sőt, mintha még kicsit jobb is lenne a forgalmunk, mint az elmúlt években. Mivel a vásárlóink elégedettek a fáinkkal – örömünkre – sok a visszatérő kuncsaftunk. Olyan vevőink is akadnak, akik annyira megbíznak bennünk, hogy kifizetik a fa árát, de még itt hagyják „megőrzésre” néhány napig.

Éjszakánként biztonsági őr vigyáz a portékára. Szőke Alex is így kezdte, onnan avanzsált eladóvá, és immáron három éve együtt dolgozik Füredi Jánossal.

– Valóban keresett a Nordmann, pedig nem olcsó – jegyzi meg Szőke Alex. – Viszont a lucnak leáldozóban, ez a legolcsóbb, mégis folyamatosan csökken iránta az érdeklődés. Az ezüstfenyőnek stabil a vásárlóköre, míg egyre többen keresik a földlabdás fákat is.

Jánosnál és Alexnél méterre és darabra is lehet fát vásárolni. A nagyobb fák többsége darabra megy. A kisebbek pedig méterre. A legdrágább fa, amit láttunk egy 3 méteres Nordmann volt, 25 ezer forintért. A két fiatalember úgy tervezi, hogy még december 24-én délelőtt is itt lesz.

