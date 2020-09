Covid az általánosban: egy elsős osztály került karanténba a Vaszaryból

Tatán a Refi és az Eötvös után már egy általános iskolában, a Vaszaryban is megjelent a vírus, ahol egy tanár tesztje lett pozitív.

Újabb tatai oktatási intézményt ért el a koronavírus: a tatai Vaszary János Általános Iskolában is megjelent a járvány. Rabi Ildikó, intézményvezető helyettes a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az egyik elsős osztály osztályfőnöke betegedett meg. A tanárnő már a múlt hét hétfőtől táppénzen van, a teszt pedig pénteken erősítette meg, hogy koronavírusos. A hatóság döntése alapján, mivel az osztályfőnök csak a saját osztályával és közvetlen munkatársaival érintkezett, ezért csak az ő karanténjukat rendelték el ezen hét vasárnap éjfélig. Az iskola további működését nem befolyásolja az eset.

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy Oroszlányban egy ovit be kellett zárni, míg a Hamvas Béla Gimnáziumban egy tanárnál mutatták ki a vírus jelenlétét. Tatán sem sokat váratott magára az új tanév megkezdését követően a rossz hír. Először a Református Gimnáziumban rendeltek el digitális oktatást egy tanár fertőzöttsége miatt, majd az Eötvös József Gimnáziumban produkált pozitív tesztet az egyik diák. A Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárja, Schmidt Csapa pedig arról számolt be szeptember 13-án a közösségi oldalán, hogy a Péch Antal – Bánki Donát Technikum egyik diákjának koronavírus tesztje lett pozitív.