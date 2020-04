A Máltai Szeretetszolgálat ebédet hord és a bevásárlásban segít az időseknek

A vészhelyzet idején is segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a megye több településén. Saját feladataikon túl, az önkormányzatokkal együttműködve hordják ki az ebédeket, vagy vásárolnak be az időseknek, fogyatékkal élőknek, rászorulóknak.

Már korán reggel, nyitáskor a bolt előtt áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat autója. Mennek bevásárolni az idős embereknek. Kezükben a listákkal válogatják össze a polcokról az élelmiszereket és piperéket. Alig vannak még az üzletben, így gyorsan végeznek, és már indulnak az első tatai címre. Sietnek, hiszen összesen hat helyre kell elvinniük az élelmiszereket. De rajtuk kívül még közel 50 fővel tartanak kapcsolatot, naponta jellemzően 10-12 főhöz jutnak el. Önkéntesük pedig 30-40 gyermekes családhoz szállítja ki nap mint nap az ebédet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a vészhelyzet idején is segíti az időseket és a fogyatékkal élőket Komáromban, Tatabányán, Tatán, Kisbéren, Dorogon és Esztergomban.

– A városok felkértek minket, hogy segítsünk az idősek ellátásában, illetve egyes településeken meleg ételek kihordásában is. Iskolásoknak, óvodásoknak és idős embereknek visszük otthonukba minden nap az ebédet Kisbéren, Tatán, Tatabányán. Azoknak az időseknek, akiknek a hozzátartozói nem tudnak segíteni, a bevásárlást, a postai ügyintézést, receptkiváltást is elintézzük – mondta Pataki Gergely, a szervezet regionális ügyvezetője, aki kiemelte, hogy nem függesztették fel a szociális munkájukat sem.

– Ugyanúgy ellátjuk a fogyatékkal élőket és a rászorulókat, mint normális esetben. Sokan igénylik a beszélgetést, a meghallgatást. Lehet hogy most csak a kapun keresztül, vagy az ablakból, vagy éppen telefonon, de fontos, hogy őket most se hagyjuk magukra. A vezető elmondta, hogy a 100 férőhelyes pilismaróti és 50 férőhelyes esztergomi idősotthonaikban is hősiesen állnak helyt munkatársaik, és tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a bezártság minél elviselhetőbb legyen, és a lehető legnagyobb biztonságban tudják a rájuk bízott időseket.

– Tatabányán az elmúlt héten 30 rászorulóhoz jutottunk el kríziscsomagok kiosztásával. A VI-os és Mésztelepen ugyan felfüggesztettük a közösségi programjainkat, de folyamatosan ügyelet biztosításával nem szűntek meg a szolgáltatásaink, továbbra is kereshetnek bennünket az ott élők. Itt közel 200 családdal vagyunk napi kapcsolatban. Az önkormányzattal együttműködve naponta 100 meleg ételt juttatunk el rászoruló családokhoz, egyedülállókhoz. Támogatószolgálatunk is 10 fogyatékkal élőt lát el nap mint nap – sorolta tovább a feladataikat a vezető. Kisbéren is 10 fogyatékkal élőt gondoznak. Szintén az önkormányzattal együttműködve naponta 20-25 családhoz viszik ki az ebédet. – Komáromban 25 olyan családdal, háztartással tartjuk a kapcsolatot, ahol fogyatékos él – tette hozzá.