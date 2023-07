A Volánbusz a járművezetőket érő bárminemű szóbeli és fizikai bántalmazást elfogadhatatlannak tart, és mindent megtesz munkavállalói, utasai védelmében. Erről adtak ki a napokban egy közleményt, amelyben kiemelik, hogy az autóbusz-vezetők közfeladatot ellátó személyek, ezért az őket ért támadások a Büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősülnek.

A közleményt az indokolta, hogy a munkavégzésükkel összefüggésben a Volánbusz több autóbusz-vezetőjét érte támadás a napokban. Az ország több pontján – Törökbálinton, Miskolcon és Napkoron – alakult ki konfliktusos helyzet az utazási feltételeket be nem tartó utasok miatt. Törökbálinton és Miskolcon súlyos sérüléseket szenvedtek a társaság munkatársai az agresszív magatartást tanúsító utasoktól, de rendszeresek az autóbusz-vezetőket érő szóbeli bántalmazások, becsületsértések is.

Július 22-én Törökbálinton szájkosár nélküli kutyával felszállni kívánó utasokkal alakult ki tettlegességig fajuló konfliktus, amelyben az autóbusz-vezető szája és válla sérült meg. Egy nappal később a miskolci autóbusz-állomáson a Volánbusz egyik vezetőjét egy utas szóban inzultálni kezdte, ezután ököllel többször megütötte és lerángatta az autóbuszról, majd tovább bántalmazta. A közlekedési társaság munkatársa 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, több helyen eltört az orra, több foga kilazult, arcán és felsőtestén számos zúzódás keletkezett.

Július 24-én, hétfőn, Napkor település belterületén egy utas inzultálni, majd szidalmazni kezdte az autóbusz-vezetőt és az utasokat. A Volánbusz kollégája felszólította az utast, hogy fejezze be az agresszív magatartást vagy hagyja el az autóbuszt, aki ennek ellenszegült. A rend helyreállítása érdekében a járaton rendőri intézkedésre volt szükség.

Sajnos Komárom-Esztergom Vármegyében is akadt hasonló inzultusra példa. Tavaly tavasszal például egy utas a sofőr felszólítása ellenére sem vett menetjegyet. Amikor az autóbusz vezetője kérte, hogy szálljon le, a férfi szidalmazta, majd megütötte és meglökte. Ráadásul az ittas elkövető egy utassal is vitázott, akit leköpött, majd a sofőrt megpróbálta lefejelni és az ajtóba kétszer is belerúgott. A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a járásbíróság a buszsofőrre támadó férfit 1 év 6 hónap, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, a próbaidőre elrendelte a pártfogó felügyeletét, magatartási szabályként előírta, hogy nyilvános helyen ne fogyasszon alkoholt, valamint vegyen részt indulatkezelési tréningen.

A Volánbusz a közleményében elítéli az autóbusz-vezetők elleni támadásokat, és mindent megtesz kollégái, valamint utasai védelme érdekében. A társaság munkatársai szükség esetén segítséget kérhetnek a diszpécseri szolgálaton keresztül a Biztonsági Igazgatóság munkatársaitól, valamint a rendőrségtől is. A Volánbusz szorosan együttműködik a rendőrséggel és még szorosabbra fűzte kapcsolatait az Országos Polgárőr Szövetséggel. Emellett éves oktatások keretében konfliktuskezelési eljárásokat is magába foglaló képzéseket szervez munkatársai számára. Az autóbuszok nagy részén – főként az új beszerzésű járműveken – fedélzeti kamerarendszerek működnek, amelyek a megelőzésben és a megtörtént esetek felderítésében nyújtanak segítséget.

A társaság üzletszabályzata szerint a Volánbusz az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az botrányosan viselkedik vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja; magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti; illetve a személyzet felhívására sem tartja be az utazási feltételeket, vagy a személyzetet feladatai ellátásában akadályozza.

A Volánbusz minden ilyen esetben kiáll munkatársai mellett, feljelentést tesz, és támogatást nyújt számukra felépülésük idején.