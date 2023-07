A vármegyei balesetmeglőzési bizottság is megsosztotta a videót, amelyben a csinos lány felpattan a hipermodern kombájn vezetőfülkéjébe és mosolyogva indul, hogy aztán akár 12-16 órán keresztül is arassa a gabonát a földeken. Időszerű jelenet, hiszen elkezdődött az aratás, amikor a gazdák újra éjjel-nappal úton vannak a földek felé. Az egyik mezőgazdasági munkagépekkel foglalkozó cég gondolt egy nagyot és videót készített arról, hogy mást is lehet tenni a dudálás és türelmetlenkedés helyett az autósoknak, akik beragadnak egy traktor vagy kombájn mögé az úton.

A videó azt próbálja elérni, hogy a sofőr képzelje bele magad egy percre a gazda helyébe. Az üzenet egyszerű: az új, hatalmas gépeket látva sokszor elfelejtjük, hogy gazdálkodni nem olyan könnyű, mint elsőre látszik. Ezért, amikor legközelebb vár valaki az úton egy kombájn vagy traktor mögött, vagy csak beleharap a szendvicsébe, emlékezhet rá, hogy az a gazda érte is dolgozik.