Dr. Szinyi Károly az I. számú háziorvosi körzet orvosa adott számot a napokban az ügyeleti változásokról a városi gyógyellátásban. A helyettesítések és a nyári orvosbeosztás mellett megosztotta azt is, hogy átalakul a kisbéri hétvégi gyógyszertári ügyelet is. A gyógyszertáraktól kapott tájékoztatás alapján azt írta, hogy14 óráig lesznek nyitva szombatonként a helyi patikák. Ezt követő időpontban vagy vasárnap a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár Komáromban, Győrben, vagy Tatabányán lesz ezen időszakokban elérhető, ha gyógyszert ír fel az orvos. A doktor egészségügyi intelmeket is megosztott.

Mint írta: a nagy hőség miatt lehetőség szerint minél kevesebbet tartózkodjon a napsütötte helyeken az, aki csak teheti és sok folyadék fogyasztása javasolt. Hozzátette: az egészséges fiatal szervezetet is megviseli ez a rekkenő hőség!