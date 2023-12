Ingatlanajánló 2 órája

A hét ingatlana: festői panoráma, medence és berendezett ház Szomód szívében +fotók

Ha csendes, festői helyre vágyik, és nem akar azzal sem törődni, hogy hogyan rendezze be a házát, akkor ez az ajánlat Önnek szól! Szomodón kínálnak eladásra egy közel 150 négyzetméteres házat, amely otthonosan van berendezve, fűthető medencéje is van, és olyan kertje, amelyben gyümölcsfák vannak és veteményessel is rendelkezik. Tyúkot tartana? Az sem akadály! Esőben nézné a tájat? Nem akadály, a fedett teraszon megteheti! Nézze meg, milyen lehetőségbe botlottunk!

Tata közvetlen szomszédságában fekvő, méltán szeretett településen, Szomódon családi ház eladó. Az ingatlan a Rákóczi Ferenc utca és a Tatai út találkozásánál lévő közel 900 nm nagyságú saroktelken található. A kert teljes egészében körbekerített, ápolt és gondozott, gyümölcsfákkal, örökzöldekkel telepítve. A kikapcsolódásra vágyók álma lehet a nemrégiben elkészült földbe süllyesztett fűthető medence, a kertészkedni szeretők pedig kisebb veteményest is találhatnak a hátsó kertben, illetve kisállatok tartása is lehetséges a tyúkudvarban.

A hét ingatlana: csendes, festői hely Szomódon Fotók: ingatlanbazar.hu

Az autó parkolása garázsban biztosított, de több gépjármű parkolására is van lehetőség az ingatlan előtt közvetlen. A majdnem 150 nm területű családi ház tetőtér beépítéses, a földszinten (87nm) kapott helyet az amerikai konyha-nappali-étkező, valamint a fő hálószoba, illetve a vizes helyiségek. A fedett terasz megközelítése a konyhából közvetlen lehetséges. A tetőtérre (63nm) érve egy nagyobb és egy kisebb szoba nyílik külön bejárattal, a nagyobbik szobához a Tatai útra néző erkély is tartozik. Igazi kuriózum a fedett terasz, ahonnan évszaknak megfelelően csodás panoráma nyílik a Gerecse hegyvonulataira. Az ingatlan felújítása 2022-ben fejeződött be, amelynek része volt a teljes víz-és villanyvezeték hálózat, illetve a gázkészülék cseréje is. 2003-ban a ház teljes felújításon esett át, 2015-ben és 2016-ban új terasz burkolást és 10 cm külső szigetelést kapott az ingatlan.Frissen lett szigetelve a konyha-és a nappali feletti padlástér.

Mindezeknek, valamint a vadonatúj Toldi kandallónak köszönhetően a ház rezsije igen kedvezően alakul és a számlák a téli hónapokban is a támogatott rezsi-értéken belül vannak. Az ingatlan korszerűt megközelítő, DD besorolású energetikai minősítéssel rendelkezik. Az új konyhabútor és a beépített elektromos gépek a vételár részét képezik, éppúgy, mint a teljes berendezés, egy-két személyes ingóság kivételével. A telken egy látványtervekkel és jogerős építési engedéllyel rendelkező, különálló épület létesítésének lehetősége adott, amely akár nagycsaládosok, akár több generációs családok zavartalan együttélésére kiváló lehetőség éppúgy, mint egyéb vállalkozásra (fodrászat, kozmetika, iroda, rendelő...) is alkalmas tevékenység folytatására, amely a szomszédos zsákutcából közelíthető meg. Ingyenes hitel-és CSOK ügyintézés, több bank kínálata egy helyen!

