Patak a saját telkén? Igen! Ezzel a tágas családi házzal, 5478 m2 gyönyörű telekkel, melyet patak szel ketté!

„Csatka településen megvételre kínálok, egy mindösszesen 112 m2 alapterületű, tégla építésű, stabil alapokon álló családi házat. Az ingatlan kitűnő szerkezeti állapotú, 2 szoba, nappali, előszoba, 2 fürdőszoba, konyha és nyári konyha helyiségekből áll. Minden helyiség világos, megfelelő burkolattal ellátott. Nyílászárói részben műanyag, részben az eredeti fa . Tetőszerkezete is nagyon jó állapotban van, betonfödémmel, betonkoszorúval, palafedéssel. Villanyhálózat részben, vízhálózat teljes egészében kicserélve. A villany 3x16 A nappali, 1x40 A vezérelt. Az otthon melegéről jelenleg egyedi fűtés gondoskodik, de a házba a gáz is be van vezetve. A telek mérete mindösszesen 5478 m2, állattartásra, gazdálkodásra kiválóan alkalmas. Az egész telek szép, gondozott, első része parkosított, második részen azonnal használható istálló (34 m2) , 2 db pajta (41+34 m2), egyéb ólak, ásott kút, füstölő, 34 m2-es pince található, ez a telekrész 2885 m2. A telket egy patak szeli ketté, a patak túloldalán levő 2593 m2 telken többféle gyümölcsfa, valamint egy erdős rész található. Jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a csendet, a természetet nem utolsósorban azoknak, akik állattartásban, gazdálkodásban gondolkodnak. Hisz itt minden adott!.”[...]

– áll a hirdetésben.

