Füzi Gábor (MEMO)A Megoldás Mozgalom magát TikTok-menedzserként és brandépítőként aposztrofáló komáromi jelöltje épp tegnap ünnepli a születésnapját. A negyvenharmadikat. A városban is született, azt írja magáról, hogy többévtizedes sportszakmai és vállalkozói múlttal a háta mögött soha nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat kereste. A kreatív gondolkodásban, a digitalizációban látja az ország jövőjét, fejlesztené a közterületeket, utakat újítana fel, valamint növelné a közbiztonságot. A sport sem áll távol tőle.

A Floorball Szakszövetség elnökének 2013-ban választották meg, de focizott is: a Felsőgallában, Dunaalmáson és Komáromban is megfordult. A határvárosban sport- és rendezvényszervezőként is ismerik a Füfke becenevű jelöltet, az az országos lista középmezőnyében is helyet kapott.

Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz-KDNP)

A kormánypárti jelölt 2004 óta a Fidesz tagja, 2010 óta a parlament tagja, a negyedik mandátuma megszerzésére készül. Kétgyermekes édesanya. Az igazságügyi bizottság alelnöke, valamint az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tagja is. Pedagógus és jogász végzettséggel is rendelkezik, családjogi szakjogász képesítést is szerzett a 2010-es években. 2006 és 2011 között a bokodi képviselő-testület tagja volt.