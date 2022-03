Erős Gábor (Fidesz–KDNP)

Esztergom kormánypárti alpolgármestere most indul először országgyűlési választáson, ám sportos és közéleti múltja miatt a versenyhelyzet nem idegen tőle. 2014-ben Szentgyörgymező városrészből jutott be az esztergomi testületbe, a Fidesz–KDNP támogatásával. A ciklus második felében már az abszolút többségben lévő Fidesz-frakció vezetőjeként politizált, 2019-ben a legnagyobb támogatottsággal nyerte meg választókörzetét. Játékvezetői karrierje a ’90-es évek közepén kezdődött, az NB I.-ben 2001-ben mutatkozott be, 2016-os visszavonulásáig több mint 300 mérkőzésen lépett pályára.

A nemzetközi labdarúgó-szövetség játékvezetői, partbírói keretének tagja 2003-ban lett, a 2008-as pekingi olimpián az elődöntőben is asszisztált Kassai Viktornak. A 2010-es dél-afrikai világbajnokságon, ugyanúgy Kassaival, négy mérkőzést vezetett, köztük a Spanyolország–Németország-elődöntőt. Legyőzte a rákot, utána még visszatért a futballpályára, majd 2016-ban visszavonult.

Greiner Tamás (NÉP)

A Normális Élet Pártjának jelöltje a szervezet és a választas.hu-ra feltöltött fotója szerint is független jelölt. Bemutatása szerint a hagyományos értékrendet képviseli, ételeit saját kézzel készíti és nem multiknál vásárolja. Szereti az állatokat és a szavahihető embereket. A Gődény György körül mozgolódó online közösség tagjaihoz hasonlóan rendszeresen jelentkezik be autós vagy otthoni, teljesen civil körülmények között felvett videókkal a Facebook-oldalán. Reklámvideójában egyébként az oltásellenességéről elhíresült gyógyszerésszel edz és hirdeti az egészséges életet, amelynek alapja szerinte az étkezés és a mozgás.

Nunkovics Tibor (Egységben Magyarországért)

A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd közös jelöltje 2019-ben, országos listáról a voksolás után bő egy évvel jutott be a parlamentbe, miután hely üresedett meg a patkó jobbikos részében. 2018-ban egyéniben egyébként a körzetében vesztett dr. Völner Pál ellen. 2014-ben szintén tőle kapott ki.

Érdekesség, hogy a most DK-s Vadai 2014-ben erősebb volt nála a körzetben, 2018-ban viszont gyengébb. Nunkovics egyébként 2010 óta jobbikos, az Edutuson szerzett közgazdász végzettséget. A választás előtti héten még önkénteseket toborzott a voksolás előtti nagy mozgósításhoz. A dorogi politikus 79-szer szólalt fel a ciklusban. 2019-ben bejelentett 4,5 milliós adósságát 2022-re 2,1 millióra csökkentette, a diákhitelét visszafizette, ingatlan nincs a nevén.

Lantos János (Mi Hazánk)

A Mi Hazánk négygyermekes jelöltje teológiát tanult, a Magyar Jelen és a kuruc.info portál főmunkatársa. A keresztény gyökerek megóvását ugyanúgy zászlajára tűzte, mint a szociális érzékenységet. Lantos szerint Esztergomban „létezik a cigány bűnözés”, komoly kihívásokkal küzd a közbiztonság, pedig a város nem Borsod megyében van. Szerinte a balliberális keresztény- és magyarellenes ideológiájával, valamint a szerinte álnemzeti félmegoldásokkal szemben ő és pártja a harmadik út, a választási lehetőség a térségben.

Személyét ugyanakkor olyan vádak érték, árnyékolták be, miszerint a szálasista-újnyilas Pax Hungarica mozgalom vezetőjeként ténykedett. Elnökségi tanácsosi karrierje egy goebbelsi jelszavakat skandáló tüntetés után ért véget. A pécsi Pride-tüntetés után feljelentést tett.

Stipits Zoltán (MKKP)

A kétfarkúak jelöltje fuvarszervező vállalkozást irányít, 1984-ben született és Dorogon járt középiskolába. Nem ismeretlen neki a választás. 2010-ben a Lehet Más a Politika támogatásával függetlenként indult az önkormányzati választáson, 2014-ben ismét nekifutott, de nem jutott be az esztergomi testületbe.

Deák Ferenc (független)

A Dorogon élő független jelölt a Hell-középiskolában tanult, céljai között pedig olyasmik szerepelnek, mint a nyugdíjasparkok, a nehéz helyzetben lévő sportolók felkarolása, az állatmenhelyek és állatorvosok támogatása és több szórakozási lehetőség biztosítása a fiataloknak. Bemutatkozásában egy választási rigmust is „elrejtett”: „hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, a képviselők közül engem válasszanak”. Ezt többek között szóvicceket, drámai képsorokat vagy épp illusztráció célból készült, úgynevezett stock-felvételeket sem nélkülöző videóival igyekszik elérni.



Fekete László is erősíti a kampányt - Érdekesség, és mindenképpen ehhez a választókerülethez tartozó hír, hogy az egykoron a világ legerősebb embereként ismertté vált Fekete Lászlót leigazolta a Mi Hazánk. Országos listájuk 20. helyén nevezték be az országgyűlési választásra. Dúró Dóra pártelnök szerint a hatvanas éveiben járó csolnoki sportoló, aki 2020-as családi napjukon is fellépett, szimbolikus helyet kapott a listán. Az is érdekes történés a választókerületben, hogy Banai Balázsnak, a Megoldás Mozgalom jelöltjének végül nem sikerült elindulnia egyéniben a választáson, ugyanis hiába adott át 400 igényeltből 399 ajánlóívet, az induláshoz szükséges, 500 darab érvényes ajánlással nem rendelkezett, elutasították a nyilvántartásba vételét. Egyébként összesen 494 szignóból 449 volt elfogadható. Amellett, hogy egyéniben nem indul, egy befutónak nem nevezhető helyet azért kapott a pornómilliárdosként elhíresült Gattyán György pártjában, az országos lista 87. helyét.