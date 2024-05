A mindössze tizenöt éves Vivient Gyurta Dániel is nagy tehetségnek tartja. Mint mondta, annak idején ő is 15 évesen, az olimpia évében fejlődött hatalmasat, így ezt a fejlődést kívánja a tatabányai úszónak is.

Gyurta Dániel nagy tehetségnek tartja Jackl Vivient

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Hozzátette, Vivien akár az érmes helyezések közelébe, vagy még magasabbra is elérhető első olimpiáján.

– Örülök, hogy ebből egy a régióból egy ilyen tehetséges fiatal úszót láthatunk fejlődni. Azt gondolom, az idei olimpián is szép eredményt ér majd el, de 2028-ban és 2032-ben lesz igazán komoly esélyese a saját számának – mondta Gyurta Dániel a kemma.hu kérdésére.