A Sport Hotelben tartott éremátadó ünnepségen a csapat játékosain, stábtagjain kívül jelen voltak a Bányász legendái is, akik büszkén tekinthettek az NBIII-as bajnoki címet nyerő utódokra. Sámuel Botond, a TSC ügyvezető elnöke megköszönte az egész csapatnak, a pályán 90 percen át küzdő játékosoktól a háttérben dolgozókig mindenkinek, hogy a legendás Bányász-szívet továbbra is életben tartják. Felidézte, hogy amikor a labdarúgó-szakosztály irányítását átvette, eldöntötte, hogy vissza kell kerülnie a helyi futballnak az őt megillető polcra. Ehhez most egy újabb lépést tettek, de mivel szeret nagyban gondolkozni, nem szeretné, ha itt megállnának.

Kovács István, a Bányász csapatkapitánya magasba emeli a bajnoki serleget

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Gyürki Gergely vezetőedző emlékeztetett, hogy két évvel ezelőtt talán senki nem gondolta azt, hogy ezen a napon itt tartanak majd. Mégis sikerült elérniük azt rövid idő alatt, ami máshol éveket vesz igénybe. Véleménye szerint ebben nagy szerepe van a csapaton belüli közösségi erőnek, amire ő maga is tudatosan épít azóta, amióta átvette az edzői feladatokat. Szerinte azért nyertek ők, mert amíg a vetélytársaknál előfordultak hullámvölgyek, ők minden egyes vereségre jól tudtak reagálni. Az osztályozóra rátérve hangsúlyozta, hogy tisztában vannak a Békéscsaba erejével, de ez a két találkozó olyan lesz, mint egy kupamérkőzés, ahol az nyer, aki az adott jobb szellemben lép pályára. Márpedig ez mellettük szólhat.

Égett a tűz a Bányász-játékosokban

Az idei év elején a fejlesztési igazgató pozíciójába megszerzett sokszoros magyar válogatott és országos bajnok Dragóner Attila köszönetet mondott a teremben lévőknek, hogy az érkezése után befogadták. Elmondása szerint már az elején látta a szemekben azt a tüzet, ami végül a bajnoki címig repítette a csapatot. „Van még feladat, de itt csak mi nyerhetünk, mert csapatban erősebbek vagyunk" — zárta szavait Dragóner.