Február elején jelentette be az Opus Tigáz Tatabánya csapata, hogy fejlesztési vezetőként folytatja a klubnál a korábbi sokszoros magyar válogatott labdarúgó, Dragóner Attila. A klub az első tavaszi fordulót megelőzően szervezett szurkolói ankétot, ahol Dragóner is megtartotta székfoglaló beszédét. Az esemény után sikerült interjút készítenünk vele.

Dragóner Attila szerint téved, aki úgy gondolja, sétagalopp lesz a következő három hónap

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Szűk egy hónapja robbant a hír, miszerint szerepet vállal az Opus Tigáz Tatabánya szakmai stábjában. Hogyan fogadták a szurkolók, mennyire tudta megismerni a csapatot, vagy akár a helyi lakosokat ennyi idő alatt?

– Ez az egy hónap, amióta itt vagyok Tatabányán, bizonyosságot adott nekem, hogy ez a csapat, ez a klub egy nagyon összetartó, nagyon egységes társaság. Van egy családias hangulata. Mindenki egy irányba húz, és ez nagyon fontos, elengedhetetlen a nagyobb sikerek elérése érdekében. Már a felkészülési mérkőzéseken lehetett érezni, hogy a szurkolóknak is van egy olyan vágya, ami gyakorlatilag közös a klub céljaival. Természetesen ennek a célnak az elérése ilyen rövid időszak alatt nem egyszerű feladat, viszonylag kevés időnk van nagyot alkotni. Ráadásul nem mi vagyunk az egyetlenek, akik szeretnék megnyerni a bajnokságot, majd egy osztállyal feljebb lépni egy sikeres osztályozó után.

– Milyen momentumok dönthetnek végül az aranyérem sorsáról?

– A mentális dolgoknak biztosan nagy szerepe lesz, de ahogy telik az idő, az erőnlét is fontos szempont lesz a végkimenetelnél. Én mindig azt mondom, hogy a futballban nem csak a mindenki által látható eredmény a fontos, hanem a háttérben elvégzett munkának is kiemelt szerepe van. Ha napról napra fejlődünk, annak meglesz az eredménye. A mostani feladatban az a szép, hogy elkezdődött itt egy ház építése, amiben már sok tégla el lett helyezve, de tovább kell még építeni, a megfelelő időben, a megfelelő helyekre kell beépíteni a téglákat. És akkor a végén már egy teljesen kész, szép házba tudunk majd belépni.

– Székfoglaló beszédében a Ferencvárost hozta fel a hosszú távú építkezés, tervezés példájaként. Ön is rámutatott, hogy korábbi csapatánál ez a siker kulcsa. Van-e hasonló, távolabbra mutató terv a csapatnál arra az esetre, ha idén mégsem sikerülne a hőn áhított feljutás?

– Jelenleg az a legfontosabb, hogy lépésről lépésre haladjunk, mindig a soron következő mérkőzésre koncentrálunk. Ebből a szempontból tehát hétről hétre haladunk, de nekünk vezetőknek készülnünk kell a jövőre. Mindig magasabbra kell tenni a lécet, mert csak akkor tudunk még nagyobb energiákat belefektetni a napi munkába. A "mi lenne, ha", vagy a "mi lesz, ha" gondolatok természetesen szerepet játszanak egy hosszú távú projekt esetében, de egyelőre ezeken még keveset gondolkozom.

– Mi az ön filozófiája a labdarúgást illetően? Akár a pályán, akár szakvezetőként.

– Aki ismer engem, az tudja, hogy milyen a hozzáállásom a győzelem elérése kapcsán. A kemény munkában hiszek, győztes típus vagyok, és olyan emberekkel szoktam körülvenni magamat, akik szintén hasonlóan gondolkoznak mint én. Ha keményen dolgozunk minden nap, és a Jóisten is úgy akarja, el fogjuk érni a céljainkat.

– Egy kicsit távolodjunk el Tatabányáról. Sokszor szerepelt a magyar válogatottban, az ön generációjának azonban nem sikerült a nagy áttörés. Hogyan ítéli meg a jelenlegi nemzeti tizenegyet, milyen esélyekkel vágnak neki a nyári Európa-bajnokságnak?

– Rendkívül bizakodó vagyok a válogatottat illetően. A sikeresség szempontjából a legfontosabb Marco Rossi, az ő személyisége, karaktere. Gyakorlatilag eltüntette az alá-fölé rendeltségi viszonyt, attól függetlenül, hogy ő a főnök. Nagyon jó légkör alakult ki a csapatnál, mindenkit ugyanaz a motiváció hajt. Úgy alakította ki maga körül a stábot is, hogy a csapategység szempontjából minden klappoljon. Nyilván nagyon fontos, hogy az Európa-bajnokságig hátralévő időszakban ne legyen sérülések és a keret tagjai minél többet tudjanak játszani a saját klubjaikban. Ha minden így alakul, akkor nagy lesz a versenyhelyet nem csak a kezdőbe, de a keretbe való bekerülésért is, ez pedig nagyon jót tehet a válogatottnak.

– Valamilyen hasonló légkör, csapategység kidolgozása a cél a Bányásznál is?

– Igen, egyértelműen ez is része a céljainknak. Az biztos, hogy azok a játékosok fognak előnyt élvezni, akik hisznek az általunk felvázoltakban és mindent alárendelnek a céljainknak a következő három hónapban. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy rettenetesen nehéz feladat lesz. Aki azt gondolja, hogy ez sétagalopp lesz, az nagyot téved. Azt gondolom, hogy a bajnoki elsőség megszerzése, majd a feljutás is bravúr lenne a csapattól, mindamellett, hogy tényleg minden rendezett a háttérben. Azonban nem szabad elfelejteni azt, hogy más NBIII-as csapatoknál is adottak a körülmények és hasonló célokat tűztek ki maguk elé, mint mi.