Djukics egyébként nem ismeretlen Tatabányán: a 2021-22-es szezonban, Matics mestertől vette át a stafétát a Kék Tigriseknél. Akkor, ahogy mondta, egy hihetetlen utazás volt aza hét hónap, amit itt töltött.

− A játékosoknak teljesen más filozófiához kellett hozzászoknia, teljesen más kézilabdát kellett játszaniuk, mint az előző edzőnél. Matic nagy nyomott hagyott a városban, nagy hatással volt a klubra, a szurkolókra, ez volt ez első kihívás a játékosoknak, hogy másik edzővel dolgozzanak − fogalmazott a klub honlapján a szezon végén, hozzátéve, hogy folyamatosan érezte a drukkerek szeretetét, és hogy minden pillanatát élvezte az itteni munkának.

A molcsapat.hu-nak arról is büszkén beszélt, hogy nagyon büszke rá, hogy az akkori bajnokság egyik legnézettebb csapata lett a Tatabánya, amely nemcsak a hazai szurkolótábort állította maga mögé, de idegenben is rendszeresen sokan voltak kíváncsiak a Bányász vendégjátékára.

A szerb tréner többször volt a Pick Szeged vezetőedzője 2000 óta, 2002-ben az év edzőjének választották Magyraországon, de szerb, izraeli, román, északmacedón és portugál klubcsapatokat is irányított, de jordán, észak-macedón, svájci, brit, izraeli és montenegerói szövetségi kapitányként is dolgozott. A brit válogatottal a 2012-es olimpián, a montenegróival a 2018-as Európa-bajnokságra is kijutott. Az AEK Athénnél dolgozott mostanáig, velük kedden, közös megegyezéssel bontott szerződést.