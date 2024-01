Partali Csaba válogatott edző így foglalta össze a napot:

– Salamon Réka nagyon technikás vívó, benne volt már ez a szép eredmény, nagyszerű, hogy ilyen erős riválisokat legyőzve állhatott fel a dobogó legfelső fokára! Dorina sorozatban harmadszor dobogós, ez önmagáért beszél, és Marschall Réka is legjobbját nyújtotta. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy Gachályi Gréti egy tusra volt a nyolctól, és Nagy Blanka is nagyon erős riválistól kapott ki kis különbséggel, akkor abszolút érthetővé válik, hogy ennél elégedettebb nem is igen lehetnék a mai nap után. Jöhet a csapatverseny!

A csapatversenyek pénteken folytatódnak.