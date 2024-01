Vasas SC – TRSE 3:0 (25:19, 25:18, 27:25)

TRSE – BVSC-Zugló D13 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 20:25, 15:9)



Sinai Tímea, edző foglalta össze játéknapjukat:

– Az első mérkőzést a Vasas ellen játszottunk. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz ellenük, hiszen ők végeztek az alapszakasz első helyén úgy, hogy szettet is alig veszítettek. Szomorkodásra nincs okunk, hiszen nem csak az ellenfél hibáiból szereztünk pontokat, hanem voltak saját pontjaink is, nem is kevés. Az első szettben 19, a másodikban 18, a harmadikban 25 pontot értünk el. A harmadik játszma miatt kicsit csalódottak lehetünk, hiszen szinte végig vezettünk, de a Vasas hatalmas hátrányból fordítani tudott. Pozitívumként élem meg, hogy bátrak voltunk. A második mérkőzésünk a Zugló ellen volt. Velük már találkoztunk korábban, hiszen az alapszakaszban megmérkőztünk egymással, de most új arcukat mutatták meg. Küzdősebb, erősebb, izgalmasabb mérkőzést játszottunk. Az első szettben lendületes játékkal sikerült előnyre szert tennünk, majd húsz pontnál jött egy rövidzárlat és a Zugló nyert 26:24-re. A második játszmában végig vezettünk egy-egy ponttal, sikerült 25:22-re nyernünk. A harmadik játékrész is izgalmakban gazdag volt, mintha az első szettet néztem volna újra, csak fordítva. Sikerült megnyernünk a harmadik játszmát. A negyedikben ismét kiélezett volt a helyzet, a Zugló nagyon jól nyitott, el is húztak. Néhány csere után sikerült felzárkóznunk, de csak 25:20-ra, így jött az ötödik játékrész. Nagyon jól felszívták magukat a lányok, nyolc pontos előnyre tettünk szert. A térfélcsere után megtorpantunk kicsit, de sikerült nyernünk. Összességében elégedett vagyok a mai nappal. Voltak jó támadásaink, bravúros mezőnymunkánk, bátor nyitásaink. Azt érzem, hogy fejben és kondiban van hová fejlődnünk. Nem vagyunk hozzászokva a hosszú labdamenetekhez, illetve a mai nap volt az első öt szettes mérkőzésünk is. Dolgozunk tovább.

A csapat február 10-én szombaton Budapestre utazik. Akkor az UTE U13-as csapata és a Szolnoki SPC lesz a lányok ellenfele.