Filep Imre elégedett a szerepléssel, mert zsinórban a harmadik világbajnokságon is lett komáromi bajnok, főleg úgy, hogy minden versenyzője saját nevelés karatéka. 4-5 éves koruktól foglalkozik velük, például Albert Patrikkal már több mint 20 éve.

A válogatott megbízott edzője kiemelte azt is, tudták hogy az elődöntőben felálló Türkmenisztán válogatottja tele volt egyéni világbajnokokkal, szintúgy a szerb is, így csak meggyőző találatokkal van esélyük továbbjutni. Sikerült is őket legyőzni, 6-7 biztos ponttal verték ellenfeleiket.

Eredmények

Felnőtt, sport kata: Albert Patrik 3. hely, kumite -80 kg, 3. hely. Junior csapat (Bazsó Ákos, Farkas Attila Richárd, Gyurcsovics Ádám): kata 3. hely. Felnőtt csapat (Albert Patrik, Csajághy Levente, Gyurcsovics Ádám): kata 2. hely. Felnőtt csapat (Albert Patrik, Csajághy Levente, Halmai Roland): kumite 1. hely. Kadett kumite: +60 kg: Bazsó Ákos 5. hely.

A csapatban szerepelt a székesfehérvári Halmai Roland is, aki szintén sokat készült a versenyre, nagyszerűen beilleszkedett a komáromiak közé, és kiváló csapatot alkottak. Utólag kiderült az is, hogy Rolandnak az első fordulóban eltörött a keze, ám ennek ellenére végig versenyzett a vb-n.