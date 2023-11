A hétvégén NB-s csapataink közül csak a negyedik vonalban, tehát az NB III.-ban induló együtteseink voltak érdekeltek. Az előző szezon utolsó fordulójában a Vértesszőlős azzal a tudattal fogadta az Etyeket, hogy ha nyer, megnyeri a bajnokságot. Akkor a szőlősieknek nem okozott problémát a középmezőnyhöz tartozó rivális legyőzése (15–3), amivel meg is szerezte a Közép-dunántúli csoport bajnoki címét. Ebben a szezonban már más a helyzet: a Vértesszőlős ezúttal is az első helyen áll, az Etyek viszont immár a második, vagyis a bajnoki cím szempontjából is fontos rangadót vívott egymással a két, egyébként baráti kapcsolatot ápoló, gyakran együtt is edző csapat. Ez az összecsapás már szorosabb volt, mint a júniusi, de a mindössze egy egyéni mérkőzést veszítő Saláta Ferenc vezette Vértesszőlős ezúttal is győzött és megerősítette vezető pozícióját a bajnokságban.

A Dág ezúttal a Zsámbék vendége volt, amely hazai pályán sem tudott teljes csapattal kiállni, vagyis a Dág már eleve 5–0-s vezetésről indította a mérkőzést. Ezek után aztán semmi meglepő nem volt az egyébként is esélyesebb vendégcsapat sima győzelmében, amelynél Jókai Csongor, Szikora Bence és Szikora Márton az összes mérkőzést megnyerte. A Dág az ötödik helyen áll.