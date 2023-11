Vízilabda, OB I. B, férfi, 7. forduló Tatabányai Vízmű SE – Kecskeméti VE 9-7 (5-3, 2-1, 0-2, 2-1) Tatabánya, Buborék, 100 néző, vezette: Bereczki M., Tóth K. TVSE: Szabó II. – Gombos, Niklász 3, Szőke, Várnagy M. 4, Fekete B. 1/1, Kósi Kelly. Csere: Németh A., Dubinák 1, Galler. Edző: Gebauer Lajos. Gól emberelőnyből: 8/2, illetve 5/1. Gól ötméteresből: 1/1, illetve 0.

Álomszerűen indult, ám majdnem rémálomszerűen végződött a tatabányaiak számára a mérkőzés. Jól indított a Gebauer-legénység, hiszen 3-0-ra és 7-4-re is vezetett. Aztán a harmadik játékrészben teljesen megzavarodott a hazai együttes. A kecskemétiek kapusa ugyan szinte egyetlen lövést sem fogott meg, a TVSE mégsem tudta növelni a góljainak a számát, mert pólósai mindenhová lőtték a labdát, csak az ellenfél hálójába nem. Így a negyedik felvonás elején utol is érte a Tatabányát a hírős városi gárda. A végén Várnagy két fontos gólja megmentette a vendéglátók edzőjét az „infarktustól”.

Gebauer Lajos: – Az egyetlen dolog, aminek örülhetek, hogy megszereztük a három pontot ilyen mentális mélypont után…

9. forduló PTE-PEAC–Tatabányai Vízmű SE Pécs, szombat, 10.30.

– Most még mögöttünk állnak a pécsiek, de a meccsünk után már aligha – mondta Gebauer Lajos az esélyeket latolgatva. – Három kettős igazolású játékosunk sem tud velünk tartani a Mecsekaljára, és még az is lehet, hogy Gombos is megsérült. Azaz enyhén szólva nem a legjobb előjelekkel készülünk a hétvégi találkozóra.