Vízilabda, OB I., női, 4. forduló Tigra-ZF Eger–Tatabánya Women Water Polo 13-6 (2-0, 4-2, 4-2, 3-2) Eger, 100 néző, vezette: Kendeházi M., Sajben N. Tatabánya: Kovács Dorottya – Zantleitner H. 3, Zantleitner N., Zink 1, Orbán 1, Németh V. 1, Kovács J. Csere: Kovács Dalma, Nagy J., Lengyel D., Perjési, Bíró. Edző: Zantleitner Krisztina. Gól emberelőnyből: 8/5, illetve 12/3. Gól ötméteresből: 0, illetve 1/0. Kipontozódott: Katona Zs. (Eger).

Az eddig legnehezebb ellenfél várt Zantleitner Krisztina tanítványaira, hiszen az aktuális bajnokhoz látogatott a Tatabánya. A házigazdák az előző fordulóban a másik bajnok­aspiránst, az FTC-t is megverték két góllal. Ennek figyelembevételével elmondható, hogy a fiatal vendégegyüttes derekasan helytállt a topcsapat otthonában, sőt, egy kis szerencsével még szorosabbá is tehette volna a találkozót, mert a végén két, könnyen elkerülhető gólt kapott.

Zantleitner Krisztina: – Korrekt játékvezetés mellett jó iramú mérkőzést vívtunk, ami önmagában is örömteli. Az is jóleső érzés, hogy az egrieknek ehhez a győzelemhez szükségük volt válogatott pólósaik eredményességére is.