A Területi I. osztály U19-es bajnokságban négy meccset játszottak a hétvégén. A Kecskéd a Vértes­szőlős otthonában rúgott hatot, a Vértessomló pedig otthon a Környének, bár utóbbi csapat egyszer válaszolni tudott. Az Esztergom Bakonysárkányon aratott 3-0-s végeredményt, míg a legszorosabb meccset Zsámbékon vívták, ahol a Koppánymonostor 1-0-ra nyert. A tabellát így a hatból hatot nyerő Koppánymonostor vezeti, a dobogóra még az egy vereséggel álló Vértessomló, és a kétszer vereséget szenvedő Kecskéd fér fel. A Vértesszőlős eddig mind az öt meccsét elveszítette, így sereghajtó. A góllövőlistán is monostori van az élen, méghozzá Kiss Attila, aki 9 gólt szerzett. A második helyen a nyergesi Prska Milán áll 7 találattal.

A másodosztály U19-es bajnokságának Északi-csoportjában nem fukarkodtak a csapatok a gólokkal. A Hajdu Antal FDSE 10-1-re ütötte ki a Piliscsévet, Tolmár Zente négy gólt is rúgott a találkozón. A Tokod U19 „csak” 7-0-ra nyert a Lábatlan ellen, a Csolnok pedig 6-1-re győzött a Gyermely ellen. A Tatabányai Vasas is otthon nyert, méghozzá a Sárisáp ellen, itt 4-0 lett a végeredmény. Egy döntetlent is hozott a forduló, a Tát és a Baj nem bírt egymással (2-2). A listát továbbra is a Hajdu Antal FDSE vezeti, a dobogóra a Csolnok és a Tatabányai Vasas fért fel. Nyeretlen csapat nincs, a tabella végén a Lábatlan és a Piliscsév áll kéz a kézben, hiszen egy-egy győzelmük már van. A góllövőlista élén a csolnoki Papp Barnabás Krisztián áll, aki már 20 gólt vágott. A mögötte lévő Hajdu Antal FDSE-játékos, Baboss Regő 12, csapattársa, a már említett Tolmár Zente 11 találattal áll. Ugyanezen bajnokság Déli-csoportjában továbbra is nagy a harc. A Mocsa 12-1-re nyert a hétvégén a Bokod ellen, a Bábolna Ácsról vitte el a három pontot, a Mezőőrs pedig a Csém ellen győzött 3-1-re. A Nagyigmánd otthon tudott diadalmaskodni a Kocs ellen, ennek 6-2 lett a vége. A tabellát a hatból hatszor nyerő Mocsa vezeti, megelőzve az egy vereséget szenvedő Bábolnát, és az ötből öttel álló Ászárt. A sereghajtó a csémi csapat, amely egy pontot szerzett. A góllövőlistán a mocsai Kovács Ákos áll 20 góllal, mögötte a bábolnai Csonka József és az almásfüzitői Szegedi Bálint Kristóf is 15 alkalommal volt eredményes.

Az öregfiúk bajnokság déli csoportjában egy hazai győzelem született csak, a Mocsa 3-2-re verte a Vértessomlót. A másik két találkozón a vendégcsapat nyert, ráadásul mindkét meccs úgy ért véget, hogy a hazaiak nyolc gólt kaptak. Az Oroszlány a Bokodot verte 8-1-re, a Kecskéd pedig a Várgesztest 8-0-ra. A listán jelenleg holtverseny van, a Kecskéd és az Oroszlány azonos pontszámmal áll, de a Vértesszőlős vesztett pontok számában ugyanúgy szerepel, mint az előbb említett kettős. A góllövők között négyes holtverseny van, ráadásul pont úgy, mint a tabellán: az oroszlányiakat Földi Bálint és Somodi László, a kecskédieket Kiss Zsolt és Milis Gábor képviseli, mindannyian 9 gólt szereztek eddig. Északon minden győztes csapat négy gólt rúgott: az Esztergomi RAFC és a Gyermely idegenben, a Tata otthon tette meg ezt. Jelenleg a bajnokságot a Tatai AC vezeti, a dobogón még az Esztergomi Vitézeket, és a Lábatlant találjuk. A legeredményesebb játékos eddig a tatai Kalmár János 8 góllal.