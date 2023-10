Harmadik alkalommal rendezte meg a tatabányai Sprint Futóklub a Tatabányai Szabadidősport Szövetség segítségével Tatán, az Öreg-tó körül Őszbúcsúztató elnevezésű futóversenyét. A szép környezetbe mindig szívesen jönnek a futók, de a nagy szél miatt ezúttal nem volt kedvező az időjárás.

Az egyedi befutóérem azonban sokat jelentett az indulók számára, amit minden előnevező megkapott. Ezúttal is a Sprint Futóklub tatai klubházánál volt a versenyközpont, a 187 induló itt adhatta le nevezését. A 200 méteren, amelyen 10 éves korig lehetett indulni, 24-en álltak rajthoz. A 7 km-es távot 110-en, a 14 km-est 51-en választották. Előbbit gyaloglásban is lehetett teljesíteni. A rendezők örömére 26 felvidéki és egy osztrák futó is rajthoz állt.

A szervezők egyéni ajándékokkal és tortákkal kedveskedtek az októberben születetteknek, de minden indulónak jutott tortaszelet vagy rágcsálnivaló. Minden 70 éven felüli induló egyedi oklevelet kapott. Nagy sikere volt a sorsolásnak is, de ezen kívül is sok különdíjat osztottak ki a szervezők. A két távon a korosztályok első helyezettjei kupát, a második és harmadik helyezettek érmet vehettek át. 14 km-en megválasztották a legjobb külföldi és sprintes női, valamint a legjobb férfiversenyzőt is.

Eredmények: 7 km, abszolút női: 1. Balogh Barbara (Tata), 2. Barta Csilla (Tatabánya), 3. Le­lovics Nóra (Almásfüzitő); abszolút férfi: 1. Holczhei Dávid (Szlovákia), 2. Szilágyi Botond (Esztergom), 3. Cop Damian (TSC Geotech).

14 km, abszolút női: 1. Pidl Renáta (Nagybajcs), 2. Dallmann Dóra (Sanyoszistálló) 3. Sramková Martina (Szlovákia); abszolút férfi: 1. Szkridon Gellért (Budapest), 2. Nagy Vilmos (Baj), 3. Horváth Bence (Mezőörs).

A legjobb sprintes 14 km-en: Oláh Richárd (Sprint Futóklub).

A legjobb külföldi 14 km-en: Sramková Martina, Király Mátyás, Nagy Fernando.

A legsportosabb család a tatabányai Turbuk-família lett. A legidősebb versenyző a tatabányai Bozó Pál volt, aki 85 évesen is minden gond nélkül teljesítette a 14 km-t.

A Sprint Futóklub következő versenye a Samu-futás lesz Vértesszőlősön november 11-én, 5,2 és 10,6 km-en.