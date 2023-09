Délen a forduló rangadója egyértelműen a Bana–Dunaalmás-összecsapás lesz. Az előző kiírásban a Bana délen, a Dunaalmás északon lett második, idén ők ketten harcolhatnak a bajnoki címért, így ez a találkozó kiemelt fontosságú lesz. A kiütéses győzelemmel startoló Szákszend szomszédvári rangadón verheti a vereséggel kezdő Császárt. A Csém a Bársonyost, a Bokod pedig a Bakonyszombathelyt verheti hazai pályán. A Dad-Réde mérkőzés háromesélyes, a hatot kapó Ete pedig az újonc Kocs otthonában próbál meg javítani.

Északon a Szomód és a Pi­lismarót egyaránt sikerrel kezdett, most az egyikőjük folytathatja a jó sorozatát. A Naszálynak is ez a célja Vértestolnán, és minden esélye meg is van rá. A vereséggel rajtoló Széchenyi TSE és Annavölgy most egymás ellen javíthat. Lesznek bemutatkozó csapatok is a hétvégén: a Bajót a jól induló TABAK vendége lesz, míg az évek után újrainduló Héreg Oroszlányra utazik. Az oroszlányi gárda még csak a kupában volt pályán, ott két találkozót játszott, és most került át az északi csoportba.