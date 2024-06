A pihenőrönk fölé egy szaletli is került, hogy ne ázzon meg senki

Fotó: Beküldött

– De nem csak láncfűrésszel dolgozunk. Van itt minden, a dekopirfűrésztől kezdve a sarokcsiszolón át a körfűrészig, illetve kéziszerszámok is. Például a rönkre felkerült Dunaalmás címere is, ami teljesen kézi szerszámokkal készült el – mutatta a különböző szerszámokat Dávid, aki szívesen lát fiatalokat is a csapatban.

– Sajnos egyre kevesebb fiatalt érdekel ez a szakma, így mindig örülünk, ha újak is csatlakoznak közénk. Szívesen megmutatjuk nekik a különböző fogásokat, módszereket. Itt mindenki megtalálja azt a feladatot, ami számára megfelelő. A fontos, hogy a táborban mindenki jól érezze magát és a végeredménnyel is elégedettek legyen a település – tette hozzá a fafaragó tábor vezetője.