Teke, Szuperliga, férfi, 1. forduló Szegedi TE–Bábolna SE Szeged, szombat, 13 óra.

Az újonc Bábolna a lehető legnehezebb mérkőzéssel kezdi az élvonalbeli bajnokságot, hiszen hazánk legerősebb együtteséhez, a címvédő, bajnoki mérkőzést legutóbb tavaly márciusban veszítő (vagyis az előző szezont veretlenül záró) Szegedhez látogat.

– Több edzőmérkőzést is játszottunk a nyáron. Legutóbb a szlovákiai Nagymagyaron vettünk részt egy emléktornán, ahol három, a szlovák Szuperligában szereplő csapattal szemben a magyar élvonal szintjén is elfogadható fákat dobtunk egyéni és csapatszinten is. Összességében jól sikerült a felkészülésünk – tudtuk meg Skuba Istvántól, a bábolnaiak szakosztály-vezetőjétől, aki kitért a játékoskeretben történt változásokra is.

– Kovács Antal abbahagyta a játékot, érkezett viszont Lampert Péter és visszatért a korábban nálunk játszó, de néhány évet kihagyó Morvai Dániel.

És hogy mik az esélyek a bajnokcsapat ellen? – Reálisan nézve nincs esélyünk Szegeden, de természetesen nem feltartott kézzel lépünk pályára – tudtuk meg a sportvezetőtől.