7 dolog, amit nem biztos, hogy tudtál a lángosról

A lángos nem csak a strandszezon egyik alapétele. Egész évben ehetjük, és esszük is! A lángossütők találékonyságának köszönhetően ráadásul a klasszikus verziókon túl fogyaszthatjuk juhtúróval-csülökkel vagy virslivel töltve, de kaphatók már édes változatok is. A lángosról hoztunk most nektek néhány érdekességet a Mindmegette.hu segítségével.

A legtöbben annyit tudunk kedvencünkről, hogy kelt tésztából készül, és bő olajban sütik. Most a mindmegette.hu válogatása nyomán összegyűjtöttünk néhány érdekességet erről az egyedülálló hazai street foodról, amit szinte bármikor beszerezhetünk, illetve elkészíthetünk. Egy jó lángos ismérve, hogy ropogós és kellően vastag a tésztája, és pont megfelelő mennyiségű feltét van rajta. De nézzük, mit is érdemes még tudni róla és, honnan is ered ez az egyszerű, mégis isteni finomság. Íme, a tökéletes lángos

Forrás: mindmegette.hu 7 érdekesség a lángosról 1. Az első feljegyzések már az 1700-as évekből vannak a lángosról, ami a kenyérsütés elterjedéséhez köthető. A megmaradt kenyértésztából formáltak lepényeket, amiket a kemence elejében sütöttek ki. 2. A lángos neve is az eredeti elkészítés módjára utal, hiszen a láng szóból ered. 3. A lángost eleinte parázson sütötték, majd később zsírban, és a gasztronómia fejlődésével alakult ki a bő olajban sütés hagyománya. 4. Régebbi nevei: bodag, molnárpogácsa, pompos, kanvarjú vagy vakvarjú, dübbencs vagy langalló. 5. 1920-as évekre a lángos meghódította hazánkat, és a Balaton-part, a városi strandok, piacok és fesztiválok egyik kedvenc ételévé vált. 6. A Guinness-rekordot tartó legnagyobb lángost 2008-ban sütötték meg Mezőhegyesen, amely 210 centiméter átmérőjű és átlagosan 5 centiméter magas lángos volt. 7. 2013-ban Zánkán a Vénusz állította fel az egy edényben egyszerre kisütött legtöbb lángos Guinness-rekordját, amely 115 lángost jelentett. Íme, a tökéletes lángos receptje

