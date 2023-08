Az NB I. 3. fordulóját rendezték hétvégén. Pénteken az MTK és a Kisvárda csapott össze, de sok élvezeti érték nem volt a találkozóban. Betalálni egyik fél sem tudott, az MTK pilismaróti kapusa, Demjén Patrik lehúzta a rolót, így újabb kapott gól nélküli mérkőzést hozott le, bár ennél volt már megterhelőbb 90 perce is. A találkozó után egyébként kivágták a Kisvárda vezetőedzőjét, Milos Kruscsicst, pedig a csapat négy pontot szerzett az első három fordulóban úgy, hogy minden meccsét idegenben vívta.

A szombaton rendezett Újpest-Mezőkövesd találkozó színvonala sem verdeste az eget, de itt legalább két gólt láthattunk. Mondjuk ezekre elég sokat kellett várni: az elsőt a csereként beálló Simon Krisztián szerezte a 88. percben. Ekkor úgy tűnt, hogy ez a gól eldönti a három pont sorsát, mert a mezőkövesdi támadósor elég impotens volt, de a hazaiak kapusa, Dorde Nikolic alaposan besegített a matyóföldieknek. Óriási hibájából a 92. percben egyenlített a Mezőkövesd, így 1-1-el ért véget a találkozó. A sorban következő derbinek is pontosan ez lett a végeredménye. Itt a Diósgyőr fogadta a Paksot, de itt már a 29. percre kialakult a végeredmény. Előbb a Diósgyőr, majd a Paks szerzett gólt. Ezzel a Diósgyőr négy, a Paks két ponttal áll, ám a tolnaiak csak két meccset vívtak ezidáig.

A vasárnap sem kezdődött gólzáporral, hiszen a kissé tartalékos Debrecen egy 83. percben szerzett góllal tudott győzni a Zalaegerszeg ellen. Ezzel a Loki a második meccsét is megnyerte, így a tabella második helyén áll, pedig csak két meccset vívott. Vasárnap este lépett pályára a címvédő Ferencváros, igencsak felforgatott kezdőcsapattal. Ezt a Puskás Akadémia jól ki is használta, hiszen az első félidőben már kettővel mentek a felcsútiak. Máté Csaba próbált belecserélni a találkozóba, de Lisztes Krisztián csak a 95. percben tudott szépíteni, a játékvezető pedig rögtön le is fújta a találkozót, így a Fradi 2-1-es vereséget szenvedett. Ez volt egyébként a forduló legtöbb gólt hozó összecsapása.... Hiszen a vasárnap esti mérkőzésen a teljesen szétesett Fehérvár FC 1-0-s vereséget szenvedett a Kecskeméttől.