Szabadidősport Az időjárás ezúttal kegyeibe fogadta a futókat, az elmúlt 30 évben ugyanis csak ritkán fordult elő ezen a versenyen ilyen kedvező idő a futáshoz. Legtöbbször tűző napon és olvadó aszfalton kellett futni, ezért már a kezdettől a Sárkányi őrület néven vált ismertté ez a rendezvény.

A 200 méteres távon, ahol 10 éves korig lehetett indulni, 22 aprótalpú rajtolt el Bakonysárkányon. A fiatalok a célban a csoki és az érem mellett némi rágcsálnivalót is kaptak.

A 4 km-es táv versenye pontban déli 12 órakor, 60 indulóval rajtolt el a bakonysárkányi faluház elől. A legidősebb versenyző a 4 km-es távon a 89. évében járó gödöllői Sztarenszky Mária volt, de a 85 éves budapesti Richter Ferenc is minden gond nélkül teljesítette ezt a távot, amelyen Súr polgármestere, Sógorka Miklós, valamint két gyermeke is jó eredményt ért el.

A 21 km-es távon induló 50 versenyzőt szintén déli 12 órakor indították el Súrról, hogy aztán Aka és Ácsteszér érintésével beérkezzenek a bakonysárkányi célba. A dombokkal és a 234 méteres szintkülönbséggel is meg kellett küzdeniük a futóknak, de mindenki célba ért. A hosszabb táv érdekessége volt, hogy két kerekesszékes is teljesítette azt, valamint két japán és egy német versenyző is jó eredménnyel ért célba. A 21 km-es távot a 84. évében járó tatabányai Bozó Pál minden probléma nélkül, sikeresen teljesítette. A versenyen három felvidéki magyar futó is elindult.

A rendezők ezúton is köszönetet mondanak Mór Antal akai, Ősz Ferenc bakonysárkányi, Sógorka Miklós súri, valamint Vuts Norbert ácsteszéri polgármestereknek, minden segítőnek és támogatónak, a biztonságért felelő rendőrségnek és polgárőr csapatnak, valamint dr. Kancz Csaba vármegyai főispánnak, aki nagyban segíti a Sprint Futóklubot.

Megválasztották a legjobb sárkány anyóst és feleséget, míg az ácsteszériek a településükön áthaladó futók közül megválasztották a legjobb tyúkot és a legjobb kakast. A legjobb tyúk, Herendi Anikó egy élő kakast, míg a legjobb kakas, Horváth Nándor egy élő tyúkot vehetett át. Utóbbi már negyedik alkalommal nyerte el ezt a címet...

A sprintesek közül a legjobb női versenyző a tatabányai Herendi Anikó, a férfiak közül pedig az ugyancsak tatabányai Oláh Richárd lett.

Bár a Sárkányfutás jövője finanszírozási gondok miatt veszélybe került, a versenyt követően az érintett polgármesterekkel való tárgyalás a nagyobb támogatás reményében eredményesen zárult. Tehát jövőre is lesz Sárkányfutás, sőt, Bognár Tímea polgármester asszony támogatásával Csatka is csatlakozik az útvonalhoz, vagyis újabb település lesz a verseny részese.



Abszolút eredmények: 4 km: 1. Szendrei Zsolt (Tatabánya), 2. Dr. Horváth István (Győr), 3. Orbán Balázs (Tatabánya); nők: 1. Makovics Dóra (Budapest), 2. Ellmanné Szalay Kitti (Nagyigmánd), 3. Jancskár Ildikó (Kosd). 21 km: 1. Kovács András (Tata), 2. Egucsi Rjo (Japán), 3. Fehér András (Promenade); nők: 1. György Terézia (Budapest), 2. Pidl Renáta (Nagybajcs), 3. Fekete Éva (Pér).



A díjakat Vincze Mariann, Mór Antal, Ősz Ferenc és Sógorka Miklós adták át. A rendezők ezúttal minden indulónak az erre a versenyre készített nagyon szép egyedi Sárkány befutóérmet biztosítottak és a két távon mintegy 40 korosztályban adtak át serlegeket és érmeket.

Sprint Futóklub legközelebbi rendezvénye szeptember 23-án az immár 21. alkalommal sorra kerülő Bakony­alja futóverseny lesz, amelyen 5 és 21 km-es távokon lehet indulni. A versenyközpont az ászári iskolában lesz. A verseny 13 órakor rajtol. Az 5 km-es táv Ászáron, míg a 21 km-es az Ászár–Tárkány–Ászár útvonalon halad.