Megkezdődött a se nem megyei, se nem vármegyei, hanem immár területi első osztály néven futó bajnokság. Az első kör csonka volt, hiszen a hat találkozóból csak négyet rendeztek meg, miután a Lábatlan és a Zsámbék a MOL Magyar Kupában volt érdekelt (erről a 15. oldalon olvashatnak).

A forduló ezúttal szombaton kezdődött, méghozzá egy rangadóval. Az előző szezon bronzérmese, a Tata fogadta a felfelé igyekvő, nyáron jól igazoló Kecskédet. A találkozó igen kiegyenlítetten zajlott, sokáig egyik csapat sem tudta áttörni a másik védelmét. Egészen a 89. percig, amikor a Tatabányáról igazolt Németh Attila Csaba egy pontrúgást követően eldöntötte a három pont sorsát.

Vasárnap aztán két régi ismerős, a Tát és a Bábolna vívott egymással. Az előző szezonban a hazaiak a hatodik, a vendégek az ötödik helyen zártak, így miután mindketten bekerültek a felsőházba, háromszor is találkoztak egymással. Most a Tátnak sikerült jobban a nyitány, hiszen a félidőben már 3-1-re vezettek Kun Imre fiai. A szünet után mindkét csapat betalált még egyszer, így 4-2 lett a végeredmény. Mindkét csapatnál mutatkoztak be új igazolások, ez egyelőre a Tátnál sült el jobban, ahogy új edző is tevékenykedik az előző szezonhoz képest.

A forduló rangadóját is vasárnap rendezték, ahol az előző szezonban ezüstérmes Koppánymonostor fogadta a címvédő Nyergesújfalut. Ami a két csapat keretét illeti: a hazaiaké alaposan kicserélődött, hiszen tíz játékos távozott, többek között Boros Renátó, Fodor Martin, Gíber Roland és Rába Jenő. Ezzel szemben a vendégek kerete szinte egy az egyben ugyanaz, mint a bajnoki címet nyerő, annyi különbséggel, hogy Darabos Gábor már nem ül a padon. A vezetést 18 perc után a Nyergesújfalu szerezte meg, és a szünetben is 0-1 volt az állás. A térfélcserét követően egyenlíteni tudott a Koppánymonostor, de négy perccel később már újra a vendégeknél volt a fór. Ezt az előnyt már nem engedte ki a kezéből a címvédő, így rögtön rangadót nyert a Nyergesújfalu.

A tavaly igencsak szenvedő Sárisáp az előző szezon meglepetéscsapatát, a Vértessomlót fogadta. A megerősödő sárisápi gárda nem bízta a véletlenre a dolgot, hiszen már az ötödik percben betalált, ám erre még volt válasza a vendégeknek. 1-1 után viszont a Sárisáp az első játékrészben még kétszer eredményes volt, aztán a szünet után még egyszer, így végül magabiztosan, 4-1-re nyert. Érdekesség, hogy Feny­vesi László a mezőnybe cserélte be a korábban kapusként szereplő Tőzsér Tibor Andrást, Nagy Géza pedig az alapvetően kezdőkapus Kalmár Tamást küldte a mezőnybe.

Az Almásfüzitői SC–Lábatlani ESE- és a Zsámbéki SK–Vértesszőlősi SE-találkozókat november 26-án pótolják. A góllövőlistát az első fordulót követően a táti Izsó Bence István és a sárisápi Yousfil Zsemil vezetik, hiszen ők volt az egyedüliek, aki nem egy, hanem két gólt szereztek. A szabadnapos az FC Esztergom volt.

Területi I. osztály, 1. forduló

Tatai AC–Wati Kecskéd KSK 1-0 (0-0)

Tata, vezette: Katona B. M. (Szeibert P., Urbanics Á.).

Tata: Szabó T. – Felső, Bombicz, Zuggó, Dragonya (Chmelovics, 82.), Szabó A., Bogár (Unger, 78.), Németh, Hauzer (Putnoki, 72.), Hegedüs, Mártonfi (Kisék, 85.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Kecskéd: Bódis – Neckernusz, Fábián (Fóthi, 70.), Szabó K. (Czékmány, 90.), Greskó (Vadkerti, 80.), Plotár, Pető (Szabó M., 70.), Kovács, Berki, Harsányi (Deme, 88.), Schmidt G. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerző: Németh (89.).

Jók: Bombicz, Hegedüs, Zuggó, illetve mindenki.

Wéber Roland: – A rekkenő hőségben mindkét csapat nagyon megszenvedett. Többet birtokoltuk a labdát, és talán több helyzetünk is volt, ellenfelünk inkább csak kontrákból volt veszélyes. A ki-ki mérkőzésből mi jöttünk ki jobban egy szabadrúgást követően az utolsó pillanatokban. Mindkét csapat előtt le a kalappal, küzdöttek, hajtottak!

Linczmaier László: – Korrekt játékvezetés mellett a szerencsésebb csapat szerezte meg a győzelmet. A hazaiaknak a győzelemhez, a mieinknek pedig a mutatott hozzáálláshoz gratulálok. Nekünk voltak nagyobb helyzeteink, de kihagytuk őket, a végén pedig a hazaiak egy pontrúgás után megszerezték a győztes gólt.

DG Tát–Bábolnai SE 4-2 (3-1)

Tát, vezette: Kreitl T. (Marosi M., Kun P. A.).

Tát: Koller – Kopányi, Mészáros (Szalai, 63.), Varga, Farkas, Tirpák (Zoltai, 55.), Izsó (Kósa, 90.), Dékány, Bokros (Putnoki, 55.), Tillman, Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre.

Bábolna: Szabó B. – Prácser (Hajnal P., 63.), Kovács-Gadanecz, Maruzs, Czeglédi, Szendi, Németh, Kiss (Hajnal K., 63.), Mátyás, Lanzendorfen, Végh (Élő, 85.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Izsó (10., 55.), Tillman (14.), Dékány (45.), illetve Maruzs (40., 52.).

Jók: mindenki, illetve Maruzs.

Kun Imre: – A nagy meleg ellenére jó ritmusban játszottunk. Úgy gondolom, hogy végig kézben tartottuk a mérkőzést, szervezetten futballoztunk. Gratulálok a csapatnak, sokat tett ezért a győzelemért. A Bábolnának további sok sikert kívánok.

Józsa Péter: – Nem ilyen kezdést terveztünk. A mérkőzésnek voltak fordulópontjai, amiből mindig rosszul jöttünk ki.

Koppánymonostori SE–Nyergesújfalu SE 1-2 (0-1)

Koppánymonostor, vezette: Linn K. (Jászberényi M., Farkas B.).

Koppánymonostor: Vicena – Egyed, Horváth K., Soha (Alasztics, 80.), Valkó M., Juhász (Kalla, 46.), Jóna (Dombi, 67.), Dávid, Valkó G., Korcsok, Tímár (Schiller, 57.). Vezetőedző: Vigh László.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Cseh, Tóth (Vass, 78.), Motuz (Hajnal, 66.), Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai (Takács, 50.), Bogárdi, Raffai, Manga M. Játékos-edző: Szoboszlai Tamás.

Gólszerzők: Korcsok (57.), illetve Manga M. (18.), Farkas (61.).

Jók: Egyed, illetve Farkas, Cseh, Mann.

Vigh László: – Értetlenül állok az első félidő előtt, ritmustalanul, gyengén futballoztunk. A szünet után kicsit jobbak voltunk, de ennél sokkal jobban is tudunk futballozni. A felelősség mindig az edzőé, most is az enyém. Dolgozunk tovább, a jövő héten szeretnénk javítani.

Szoboszlai Tamás: – Ez a nyári meleg igencsak rányomta a bélyegét a játékra. Két tudatosan felkészített csapat küzdelme folyt a pályán, a határozottságnak és az akaratnak köszönhetően sikerült győzelmet aratnunk.

Sárisápi BSE–Vértessomló 4-1 (3-1)

Sárisáp, vezette: Büki G. (Vojvoda M., Faragó Gy.).

Sárisáp: Sándor G. – Cserven (Farkas, 63.), Szlovák, Papp, Gyebnár, Válent, Jurásek J. (Dékay, 76.), Sándor P. (Engelbrecht, 63.), Karcagi (Pozsonyi, 66.), Yousif (Tőzsér, 76.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Vértessomló: Ámorth – Kacz, Nagy (Kalmár, 77.), Eigner (Erl, 15.), Erdei, Koller, Wend, Batin, Zink, Dobbelaere (Avramia, 81.), Petőcz. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Yousif (5., 28.), Gyebnár (44.), Válent (56.), illetve Wend (18.).

Jók: Sándor G., Karcagi, Yousif, illetve Zink.

Fenyvesi László: – A hatalmas hőségben nem volt egyszerű a játékosoknak, de becsülettel tették a dolgukat. Voltak nehéz pillanatok, de megérdemelten nyertünk, és ha a végén jobban oldjuk meg a ziccereinket, akkor lehetett volna nagyobb arányú is a győzelmünk.

Nagy Géza: – Gratulálunk a Sárisápnak a győzelemhez. Remélem, hogy az összes játékosom nyugodt lelkiismerettel tud majd holnap felkelni, az is, aki itt volt, és az is, aki nem. Jobbulást kívánunk Eigner Balázsnak.