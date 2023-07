Horváth Tamás Pascal Borel-ről, a Bundesligát is megjárt, sőt még a Budapest Honvédet is egykor erősítő hálóőrről kapta a becenevét. Az esztergomi futballista barátaival az Ital FC néven ismert kispályás csapattal több kupán is részt vett, nem túlzás kijelenteni, hogy oroszlánrészt vállalt a sikerekből is.

2009-ben, 20 éves korában hunyt el el egy balesetben, a csapattársak azóta is ápolják az emlékét. Koller Ferenctől, az összejövetel szervezőjétől, a kapus jó barátjától megtudtuk, hogy Horváth Tamás igazi csapatember volt. Szüleit is jó érzéssel tölti el, hogy a baráti kör minden évben kisebb futballtornával tiszteleg Borel előtt.

Idén július első szombatján gyűltek össze a barátok, hozzátartozók az Esztergomi Futballcentrumban, ahol Cserna János, a kapus egykori edzője köszöntötte a jelenlévőket – köztük Horváth Tamás édesanyját – majd felidézte egykori tanítványához fűződő emlékeit.

Ezúttal három alakulatra való futballista jelentkezett játékra, az Ital FC mellett egy úgynevezett családi csapatot is összeállítottak, harmadikként a Wolfflock SE lépett pályára. Oda-vissza találkozókat rendeztek, az érdeklődők küzdelmes, de sportszerű mérkőzéseket és szép gólokat is láthattak. A futball után természetesen közös fénykép is készült a résztvevőkről, majd a szokásoknak megfelelően az egykori csapattársak kimentek a temetőbe és megkoszorúzták Borel sírját.