A tíz alkalom egy 8-10 éves gyereknek egyébként elegendő arra, hogy egy úszásnemet meg tudjon tanulni. A TVSE-nél mellúszást tanítanak, valamint a hátúszás alapjait. A tábor végére pedig a legügyesebbek akár 20-25 métert is meg tudnak tenni lábletétel nélkül. Mindemellett a tábor kiugrási lehetőség is: a tehetségesebb gyerekeket meghívják úszóedzésre is, akit pedig a labda is érdekel, azt a vízilabda felé terelik. Ha valakit a versenysport nem érdekel, az előtt pedig nyitva áll a tömegsportos úszás, amikor az úszás öröméért csobbannak év közben is vízbe a gyerkőcök.