Turai Tibor a rendezvényről elmondta, hogy szerinte kétféleképpen lehet értékelni: az alapján, amit ő látott, és a visszajelzések szerint.

– Mindenki jól érezte magát, örömmel játszott és nagy élmény volt a résztvevőknek pályára állni. Családok, barátok, már összeszokott, megyei kézilabda csapatok is megmérettették magukat. A visszajelzés pedig? A játékosokban rendre kérdezték az érmek átvételekor, hogy jövőre is lesz-e újabb rekord? – nyilatkozott a szervező. Tibor köszönetét fejezte ki a támogatóknak és közreműködőknek, különösen a Tatabányai Sport Clubnak, amiért helyszínt adtak a rendezvény számára, valamint a MetLife-nak, hogy vállalta az összes regisztrált játékos balesetbiztosítását.

A mérkőzést a „Hivatali Harcosok” nyitották, Szücsné Posztovics Ilona tatabányai polgármester végezte a kezdődobást. Az önkormányzat csapata nem nyerte meg a mérkőzését, 48-18-ra kaptak ki az „Extázis” nevű formáció ellen. Mint azt a szervező elmondta: a csaknem másfél napon át tartó mérkőzéseken,

33 óra alatt, 2149 gól született

A legfiatalabb játékos 6 éves volt, míg 59 a legidősebb játékos. Az esemény már nemzetközi színezetet is kapott, hiszen a Bécsi Magyar Kézilabda Klub is képviseltette magát egy csapattal. Az izgalmas mérkőzések mellett az érdeklődők Ogonovszky Eszterrel, a 33 órás kézi női „arcával” is találkozhattak. A korábbi tatabányai játékos jelenleg a Győri Audi ETO KC játékosa, BL ezüst- és bronzérmes, 2x-es magyar bajnok, Magyar Kupa arany- és ezüstérmes, kiemelt serdülő bajnok.

Ha valaki a kéziről esetleg lemaradt volna, de szívesen részt venne egy rekordállítási kísérletben, az ne habozzon jelentkezni a 33 órás kispályás foci világrekord-kísérletre, mely július 8. és 9. között lesz a sportcsarnokban.