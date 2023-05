Rögbi, NB I., férfi, XV's, döntő Fit World Gorillák RC Szeged–Esztergomi Vitézek RAFC 32-36 (8-24) Budapest, Budapest Rugby Center, vezette: M. Naulais (holland) (Mátrai N., Baranyi G.). Esztergomi Vitézek: Kovács-Goda, Varga, Rácz, Stavila, Sőlősi D.,Vodicska, Visi P., Ágotai 5, Belencsák, Collet 11, Szalma, Stiglmayer 10, Sovány 5, Csapó 5, Suiogan T. Csere: Suiogan K., Bende, Koller, Volentér, Zaiba, Szóda, Tímár, Gódor. Vezetőedző: Sőlősi László.

Megismétlődött a tavalyi bajnoki finálé, hiszen ezúttal is az Esztergom és a Szeged mérkőzött egymással a bajnoki aranyérmért. Egy éve a Gorillák győzött, volt tehát miért visszavágnia a Vitézeknek.

Sőlősi László vezetőedzőnek nem volt könnyű a dolga a 23 fős keret kialakításakor, hiszen szinte minden játékosára számíthatott.

A mérkőzés első pontjait a szegediek szerezték egy büntetőrúgásból, majd Collet hasonló helyzetből egalizált. A 10. percben a Tisza-partiak sérülés miatt elvesztették irányítójukat, emiatt pedig teljesen szétesett a játékuk. Ennek megfelelően esztergomi dominancia következett, melynek során Sovány és Ágotai is célt szerzett. A meccs rendkívüli keménységét tükrözi, hogy Sőlősi László sérülés miatt két kényszerű cserét is végrehajtott, de a rekordbajnokot ez sem zökkentette ki és Csapó céljával növelte előnyét. A játékrész végén a címvédő szerb válogatott játékosa esett be a célterületbe, amellyel 24-8-ra felzárkóztak a szegediek.

A folytatásban Ágotai 10 perces kiállítása okán emberhátrányba kerültek a vitézek, amit a szegediek egy céllal bosszultak meg. A játék képe teljesen megváltozott, a második félidőben a címvédő akarata érvényesült, amely fizikai fölényét kihasználva újabb két tolongáscélt szerzett, amivel egypontos előnyre tett szert.

Az esztergomiak felébredtek erre a pofonra és a csapatkapitány Stiglmayernek egymás után kétszer is sikerült áttörnie az ellenfél védelmi vonalát és ezzel visszaszereznie a vezetést a mérkőzés utolsó 10 percében.

A rendes játékidő lejárta után utolsó akcióként a Szegednek még sikerült egy célt begyötörnie, de ezzel már nem tudta megfordítani az eredményt.

Ezzel a győzelemmel az Esztergomi Vitézek 16. magyar bajnoki címét szerezte meg. A bajnokság legeredményesebb játékosa Collet Gergő lett.

A harmadik helyért: Budapest Exiles RFC–Battai Bulldogok SZVISE 56-31, osztályozó az élvonalban maradásért: Kecskeméti ARC–Debreceni EAC 33-29. A bajnokság végeredménye: 1. Esztergomi Vitézek RAFC, 2. Fit World Gorillák RC Szeged, 3. Budapest Exiles RFC, 4. Battai Bulldogok SZVISE, 5. Honfoglalók RC, 6. Kecskeméti ARC.

Június 10-én a Budapest Rugby Centerben tartják az idei hetes rögbibajnokságot, ahová az esztergomiak címvédőként érkeznek.