A 45 ország részvételével megrendezett Világjátékon 19 vese-, 7 máj-, 3 csontvelő- és 3 szívátültetett sportoló vett részt a Magyar Szervátültetettek Szövetsége nemzeti válogatott csapatának tagjaként: a sportolók tizenegy sportágban (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, kerékpár, petanque, squash, tenisz, tollaslabda, úszás, virtuális triatlon) mérték össze erejüket. A legeredményesebb sportágak az úszás, az atlétika, az asztalitenisz és a bowling voltak, de a petanque is hozott aranyérmet.

Két új világrekord is került a magyar csapat neve mellé: a nyolc éve veseátültetett dobóatlétánk, Mihálovits Tamás súlylökésben a két évvel ezelőtti saját világcsúcsát döntötte meg, Pengő László szentesi úszó pedig 50 méter hátúszásban állított fel új korosztályos világrekordot a Szervátültetettek Világjátékán.

A sikeres magyar versenyzők között négy Komárom-Esztergom vármegyei sportoló is szerepelt:

Szendi János kétszeres veseátültetett tatai sportoló. Az első veseátültetése 1992-ben történt, ez a vese 15 évig segítette ahhoz, hogy teljes életet élhessen. 2007-ben azonban ismét művesekezelésre volt szüksége, majd 2008 tavaszán ismételt veseátültetés történt.

Gyermekkorától sportol, így számára nem volt kérdéses, hogy szervátültetettként is csatlakozik a transzplantált sportolókhoz. Asztaliteniszezik és röplabdázik, hazai és nemzetközi versenyeken is megszámlálhatatlan érmet szerzett az elmúlt 25 évben.

Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Az idei Szervátültetettek Világjátékán háromszor állhatott dobogóra: az egyéni- és a vegyespárosok asztalitenisz-versenyét bronzéremmel zárta, a férfipárosok versenyében – csontvelő-transzplantált párjával, Bácsi Bernáttal – megszerezték a korosztályos világbajnoki címet, így János 1 arany- és 2 bronzéremmel zárta a nemzetközi versenyt.

Varga Viktor tatabányai versenyző. 10 éve derült ki, hogy zsugorveséi vannak, emiatt végül másfél év művesekezelés után 2017 óta veseátültetett. A sikeres szervátültetés után kezdett el versenyszerűen petanque-ozni, 2019-ben a Szervátültetettek Világjátékán Newcastle-ban már állhatott a dobogón: akkor az egyéni versenyen bronzérmet, a páros versenyeken ezüstérmet szerzett.

Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

A petanque mellett csatlakozott a szervátültetett darts-csapathoz is, a tavalyi Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán is bizonyított. Idén az egyéni petanque-versenyen aranyérmet szerzett, a párosok petanque versenyén a negyedik helyen végzett, majd az egyéni dartsversenyen a dobogó második fokára állhatott. Viktor mérlege így 1 arany- és 1 ezüstérem lett a Szervátültetettek Világjátékán.

Grosz Klementina Leányváron él. Gyermekkorában felismert policisztás alapbetegsége miatt 2014 januárja óta májtranszplantált. Gyermekkorában kerékpározott, focizott, később kézilabdázott és röplabdázott is. A sikeres szervátültetés után csatlakozott a szervátültetett bowlingozókhoz, emellett később a dartsedzések rendszeres látogatója is lett.

Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Hazai versenyeken már többször bizonyított, tavaly a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán is sikerrel szerepelt, de a Szervátültetettek Világjátékán most mérette meg magát először. Az egyéni bowling-versenyt ezüstéremmel zárta, majd az egyéni dartsversenyen is a dobogó második fokára állhatott. Klementina így 2 ezüstéremmel tért haza élete első Szervátültetettek Világjátékáról.

Könözsy Péter Esztergomban élő, 2019 óta veseátültetett versenyző. Egészen fiatal kora óta fallabdázik, síel, emellett a szervátültetés óta dartsozik és bowlingozik, bármilyen sportot nagyon szívesen űz. A szervátültetettek hazai versenyrendszerében és a tavalyi Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán már jelentős sikereket ért el, Szervátültetettek Világjátékán most versenyzett először.

Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

A fallabdaversenyen viszonylag könnyű úton jutott a legjobb négy közé, ott szoros meccsen veszített, így a 4. helyen végzett. Az egyéni dartsversenyen Péter csoportjában a harmadik helyen végzett, amely eredmény az összetett verseny ötödik helyét jelentette.

A darts tripla mix versenyén Grosz Klementina, Könözsy Péter és a budapesti veseátültetett Czinczás Róbert három pont különbséggel maradtak le a legjobb négyről, végül az ötödik helyen zárták a versenyt.