Schmidt Gábor egyebek mellett kifejtette: „Kolonics György egész életében, a sportpályákon, az edzéseken üzenetet hordozott és ezeket az üzeneteket és tulajdonságokat próbálta átadni másoknak.” Csabai Edvin többek között rámutatott, hogy a most Esztergomban megnyílt kiállítás Kolonics György élete és pályafutása számos pillanatát, dokumentumait, tárgyi emlékeit mutatja be, tablókon, vitrinben elhelyezett díjaival és audio-vizuális eszközök révén is. A program második felében a Szent Erzsébet iskola aulájában a díszvendégek a nemzeti színű szalag átvágásával nyitották meg a sportlegendáról szóló, mintegy kétszáz négyzetméter alapterületen a magyar sporttörténeti tárlatot.