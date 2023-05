Az emlékfutáson több közös történet elevenedett meg a beszélgetések során. Elhunyt futótársukra, Galbicska Péterre emlékeztek a résztvevők. Az eseményt szervező Sprint Futóklub 40 éves évfordulójához érkezvén külön erre az alkalomra készített, egyedi éremmel kedveskedett a futóknak.

Mint arról a Kisalföld.hu is beszámolt, a hazai, tatai és környékbeli versenyzők mellett 35 felvidéki futó is rajthoz állt, de a mezőnybe érkeztek Miskolcról, Győrből, Debrecenből, Pécsről, Szombathelyről, Zalaegerszegről, sőt, még Romániából is.

A legrövidebb táv 200 méter volt, amelyre tízéves korig lehetett jelentkezni, a komolyabb, 7 és 14 kilométert közel 250 versenyző teljesítette. A sporteseményen jó szokás szerint az abszolút helyezettek mellett különdíjakat is kiosztottak.

Külön ajándékot kaptak a 70 éven felüli futók, aki valamelyik hosszú távot teljesítették, több mint 30-an büszkélkedhettek el ezzel a teljesítménnyel.

Örömteli, hogy ennyi idős ember jött el és versenyezhettek saját korosztályukban, hirdetve, hogy a sport kortalan. Úgy érzem, sikerült méltóképpen megemlékezni Galbicska Péterről és kedves párjáról, Ciliről is, akik mindketten sokat tettek a Sprint Futóklubért

– fogalmazott Lamatsch János, a Sprint Futóklub elnöke. A Sprint Futóklub legközelebbi versenye a „Hegyen-Völgyön futás lesz Tardoson május 27-én, szombaton, 4 és 12 kilométeres távon.