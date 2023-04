A harmadosztály déli csoportjában már szombaton megkezdődik a forduló, itt a második helyen álló Császár-Ete II. fogadja az előző hétvégén a listavezetőt elverő Várgesztest. Ugyan a hazaiak jóval esélyesebbnek tűnnek, de ez igaz volt a Banára is, amely elszenvedte első vereségét a Várgesztes ellen. Vasárnap a még így is listavezető Bana rangadót vív, hiszen a harmadik helyen álló, sorozatban hármat nyerő Csémet látja vendégül. A hazaiak eddig 11 ponttal gyűjtöttek többet. A Dad otthon győzheti le a Bársonyost, a Szákszend pedig a Bakonyszombathely ellen gyűjtheti be a kötelező három pontot.

Az Oroszlány és a Tárkány elég rossz formában van, most egymás ellen javíthat a két klub, a Bokod pedig Rédén győzne. Északon a Pilismarót és a Süttő hasonlóan áll, egy vendéggyőzelemmel helyet is cserélne a két klub. A forduló rangadóját a Dunaalmás és a Szomód vívja, hiszen a második és a harmadik találkozik, ráadásul ugyanannyi pontot gyűjtöttek eddig. A Tatabányai Vasas-Bajót is nagyon fontos meccs lesz, hiszen mindössze egy pont az előnye a vendégeknek, itt is helycsere lehet adott esetben. A TABAK-nak kötelező a győzelem Annavölgyön, a Vértestolnának pedig Bajnán. Szabadnapos a Naszály és a Tardos.

Eurotrade Solar, Megyei III. osztály, Dél, 18. forduló

Április 8, szombat, 16 óra: Császár-Ete II.-Gesztesi SE.

Április 9, vasárnap, 16 óra:

Szákszendi SE-Bakonyszombathely KSE, Dad SE-Bársonyos SK, Banai KSK-Csémi SE, Oroszlányi SZE-Tárkány KSE, Réde KSE-Bokod FCE.

Eurotrade Solar, Megyei III. osztály, Észak, 17. forduló

Pilismarót SC-Süttői SC, D.M.A.C. Dunaalmás-Bar-Nul Szomód SE, Bajnai SE-Vértestolnai TE, Annavölgyi BSE-TABAK, Tatabányai Vasas-Bajóti Szikra SE.





A Szomód (feketében) rangadót vív Dunaalmáson

Fotó: N. Á.