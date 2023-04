Hátizsákot nyerhetnek a nevezők

Mindenki részt vesz a játékban, aki április 10-ig benevez bármely távra. Tehát az is játszik, aki az elsők között nevezett be. Viszont annak, aki eddig még esetleg vacillált volna, itt egy jó indok arra, hogy miért is tartson a többiekkel április 15-én. Egyrészt túrázhat egy jót a Gerecsében, másrészt lehet, hogy a hátizsákot is a szervezőktől kapja hozzá: ezúttal a nyeremény egy szuper, 45 literes, női Deuter hátizsák. A sorsolást a nyereményjáték lezárása után, április 11-én tartják, s a nyertest e-mailben értesítik.