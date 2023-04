Kézilabda, NB I., férfi, 22. forduló HÉP-Cegléd–MOL Tatabánya KC Abony, Varga István Városi Sportcsarnok, péntek, 18 óra.

Újabb nehéz mérkőzés vár a Tatabányára, de ehhez szinte már hozzá is szokott a Tombor-legénység. Ahhoz viszont már sokkal nehezebben, hogy hétről hétre ha nem is nő, de nem is csökken a maródiak száma a csapatnál. Tombor Csaba vezetőedző elmondta, hogy a Gyöngyös elleni összecsapáson megsérült Cristian Ugalde játéka kérdéses, Josip Pericsnek pedig erős csípőtájéki fájdalmai vannak. Azért jó hír is érkezett a Bányász háza tájáról. Az Achilles-ín sérüléssel műtött Petar Topic jól halad a rehabilitációjával. Jövő héten vissza is tér Tatabányára, orvosi felülvizsgálatra. Azután, ha lekerült a speciális csizma Petar lábáról – kontroll alatt – megkezdheti az edzéseket, együtt készülhet a többiekkel. De addig még meg kellene nyerni a Cegléd elleni mérkőzést. Ezt erősítette meg a Kék Tigrisek szakvezetője is.

– Nagyon-nagyon nehéz meccs vár ránk – hangsúlyozta Tombor Csaba. – A vendéglátóink a bennmaradásért küzdenek, éppen ezért fokozottan veszélyesek. Arról nem is szólva, hogy mostanában rendkívül szoros találkozókat vív a Cegléd, nem adja olcsón a bőrét. Remélem, a fiúk átérzik, hogy nekünk mennyire fontos ennek a két pontnak a megszerzése. Mert más célunk nem lehet, mint a győzelem. Ehhez koncentráltan, fegyelmezetten kell védekeznünk.

A tatabányaiak mestere azt is kiemelte, hogy modellezték a házigazdák játékát, és gyakorlatilag felkészültek „mindenre”. Persze a hiányzók megnehezítik a vendégek dolgát, de most ennek a Tatabányának kell megkaparintania a sikert.

A bajnokság hajrájához közeledve a MOL-Tatabánya KC a harmadik helyen áll 29 pontjával, közvetlen riválisai közül a negyedik helyen álló Ferencvárost kettő, míg az ötödik Balatonfüredet és a hatodik Csurgót négy-négy ponttal előzi meg. Míg a Tatabánya a dobogóért, addig a Pest vármegyei gárda a kiesés elkerüléséért küzd: a Cegléd hat ponttal jelenleg a 13., utolsó előtti helyen áll, két pontra a már bennmaradó Fejér B.Á.L.-Veszprémtől. A célok tehát egészen mások, a papírforma alapján a Bányásznak hoznia kell ezt a mérkőzést.