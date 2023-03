Azzal, hogy a Szeged legyőzte a Miskolcot a középszakasz záró fordulójában, az újvárosi találkozó tétnélkülivé vált. A Miskolc és a Szeged már bekerült a rájátszásba, a dágiakra, az odavezető úton, a bajnokság hatodikja, a Szolnok legyőzése jelenti a megoldást. A vendégek „ennek megfelelően” kicsit benn is maradtak az öltözőben. Emellett Zirigh mesternek négy kezdő játékosát is nélkülöznie kellett.

Aztán, hogy a szegény embert még az ág is húzza mondás beigazolódjon, a második játszmában a vendégeknél Oláh is megsérült… Ezután mégis megtáltosodott a megyebeli gárda, és elkente az acélvárosiak száját. Ettől persze az ötödik, rövidített felvonás továbbra is igazi orosz rulettnek számít, amiből most a házigazdák jöttek ki jobban.

Zirigh Balázs: - Ahelyett, hogy három-nullára nyertünk volna, három-kettőre vesztettünk. Teszem hozzá, a mutatott játék alapján nem érdemeltünk volna győzelmet.