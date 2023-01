Természetesen az értékelés, vissza- és előretekintés sem maradt ki a programból az NB III. Nyugati csoportjának listavezetőjénél. Molnár József, a TSC Labdarúgó Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy most már a csapat és szukrolók is tudják, hogy dobogós lehet a Bányász

− A játékosok a pályán, mi, a Bányász legendáival a fehér asztaloknál igyekeztünk úgy teljesíteni, hogy a tatabányai labdarúgás a közeli jövőben újra az őt megillető szinten szerepelhessen − fogalmazott, majd a stábnak is megköszönte a kiemelkedő munkát.