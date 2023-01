A magyar válogatott szerdán 37-28-as vereséget szenvedett a társházigazda Svédország ellen Göteborgban a svéd-lengyel közös rendezésű világbajnokság középdöntőjében. A találkozót lapunk vb-szakértője, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője, Tombor Csaba értékelte.

– Felemás mérkőzést játszott a magyar válogatott. Sokáig jól tartottuk magunkat, az 50. percre azonban felőröltek minket a svédek. A védekezésünk nem működött, a házigazdák könnyen jutottak el a kapunkig és gyors gólokat lőttek. Látszott, hogy a svéd válogatott a világ legszűkebb elitjéhez tartozik, erőn felüli teljesítmény lett volna a pontszerzés ellenük, főleg idegenben – nyilatkozta Tombor Csaba, aki kitért a tatabányai játékosok teljesítményére is.

– Székely Marci ezúttal ugyan nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de hozzá tudott tenni a csapat játékához. A három gólt szerző Ancsin Gabi az első félidőben jól játszott, a másodikra azonban elfáradt, a védekezésben akadtak problémái. Pedrón is érződött a fáradtság, ezúttal nem is tudott a kapuba találni. Ő és Gabi is tud és fog is ennél jobban játszani – értékelt a Tatabánya mestere, aki kitért a péntek esti, Brazília elleni mérkőzésre is.

– A brazilok rengeteget fejlődtek az elmúlt tíz évben, a jelenleg a spanyol válogatottat irányító Jordi Ribera fektette le az alapokat náluk, igazi európai kézilabdát játszanak. Jó védekezéssel lehet nyerni ellenük és semmiképpen sem szabad félvállról venni őket, hiszen az előző meccsükön döntetlent játszottak a minket simán verő portugálokkal. Nincs mese, összeszorított fogakkal, de menni, küzdeni kell tovább. Nem jó ugyan számolgatni, hiszen a sorsunk nincs teljesen a saját kezünkben, de a brazilok Portugália elleni döntetlenje megnyitotta az utat számunkra a legjobb nyolc közé. Ha az utolsó két mérkőzésünket megnyerjük és a svédek is igazolják a papírformát Izland, majd Portugália ellen, bejutunk a legjobb nyolc közé – beszélt a Brazília elleni mérkőzésről, majd számolgatott a szakember.

A továbbjutás szempontjából is sorsdöntőnek ígérkező göteborgi Magyarország–Brazília összecsapás pénteken, 18 órakor kezdődik, a találkozót 17.55-től (felvezető műsor 17.30-tól) az M4 Sport élőben közvetíti. Ha a magyar csapat nyer, tovább küzdhet a továbbjutásért, döntetlen vagy vereség esetén viszont biztosan kiesik.